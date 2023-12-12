https://sputnikarabic.ae/20231212/نتنياهو-لبايدن-لن-نسمح-لـحماس-أو-لـفتح-بالحكم-في-قطاع-غزة-1084017749.html
نتنياهو لبايدن: لن نسمح لـ"حماس" أو لـ"فتح" بالحكم في قطاع غزة
نتنياهو لبايدن: لن نسمح لـ"حماس" أو لـ"فتح" بالحكم في قطاع غزة
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح لحركتي "حماس" أو "فتح" الفلسطينيتين بالحكم في قطاع غزة. 12.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-12T15:43+0000
2023-12-12T15:43+0000
2023-12-12T15:43+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
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وقال في خطاب متلفز، موجهًا حديثه للرئيس الأمريكي، جو بايدن: "أريد أن أوضح موقفي، لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو، ولن أمنح ذلك، بعد التضحية العظيمة من مواطنينا ومقاتلينا".وتابع: "لن نسمح لأي شخص يدعم الإرهاب أو يموله بدخول غزة، وقطاع غزة لن يكون "حماسستان" أو "فتحستان".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في خطابه المتلفز، إن بلاده تلقت الدعم الأمريكي الكامل لعملية برية في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231212/نتنياهو-هناك-خلافات-مع-بايدن-بشأن-اليوم-التالي-لـحماس-1084017019.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
نتنياهو لبايدن: لن نسمح لـ"حماس" أو لـ"فتح" بالحكم في قطاع غزة
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح لحركتي "حماس" أو "فتح" الفلسطينيتين بالحكم في قطاع غزة.
وقال في خطاب متلفز، موجهًا حديثه للرئيس الأمريكي، جو بايدن: "أريد أن أوضح موقفي، لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو، ولن أمنح ذلك، بعد التضحية العظيمة من مواطنينا ومقاتلينا".
وتابع: "لن نسمح لأي شخص يدعم الإرهاب أو يموله بدخول غزة، وقطاع غزة لن يكون "حماسستان" أو "فتحستان".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في خطابه المتلفز، إن بلاده تلقت الدعم الأمريكي الكامل لعملية برية في قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.