https://sputnikarabic.ae/20231212/نتنياهو-لبايدن-لن-نسمح-لـحماس-أو-لـفتح-بالحكم-في-قطاع-غزة-1084017749.html

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لـ"حماس" أو لـ"فتح" بالحكم في قطاع غزة

نتنياهو لبايدن: لن نسمح لـ"حماس" أو لـ"فتح" بالحكم في قطاع غزة

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح لحركتي "حماس" أو "فتح" ‏الفلسطينيتين بالحكم في قطاع غزة.‏ 12.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-12T15:43+0000

2023-12-12T15:43+0000

2023-12-12T15:43+0000

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أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

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وقال في خطاب متلفز، موجهًا حديثه للرئيس الأمريكي، جو بايدن: "أريد أن أوضح موقفي، لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو، ولن أمنح ذلك، بعد التضحية العظيمة من مواطنينا ومقاتلينا".وتابع: "لن نسمح لأي شخص يدعم الإرهاب أو يموله بدخول غزة، وقطاع غزة لن يكون "حماسستان" أو "فتحستان".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في خطابه المتلفز، إن بلاده تلقت الدعم الأمريكي الكامل لعملية برية في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20231212/نتنياهو-هناك-خلافات-مع-بايدن-بشأن-اليوم-التالي-لـحماس-1084017019.html

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