https://sputnikarabic.ae/20231213/آليات-أوكرانية-تقع-ضحية-لضربات-لانتسيت-الروسية-فيديو-1084041207.html
آليات أوكرانية تقع ضحية لضربات "لانتسيت" الروسية... فيديو
آليات أوكرانية تقع ضحية لضربات "لانتسيت" الروسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر تدمير القوات الروسية، لدبابتين ومدفع ذاتي الحركة تابعين للقوات الأوكرانية. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T10:47+0000
2023-12-13T10:47+0000
2023-12-13T10:47+0000
نادي الفيديو
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر في الفيديو، قيام القوات الروسية بتدمير المعدات الأوكرانية بضربات مباشرة بواسطة مسيرات روسية من طراز "لانتسيت"، على محور كليشيفكا في دونيتسك.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "دمر المظليون الروس دبابتين ومدفعًا مموهًا للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام مسيرة "لانتسيت" في منطقة كليشيفكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديوشاهد أيضا: مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديوشاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوشاهد أيضا: دبابة روسية "مموهة" تدك مواقع أوكرانية على جبهة كوبيانسك... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا
نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا
آليات أوكرانية تقع ضحية لضربات "لانتسيت" الروسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر تدمير القوات الروسية، لدبابتين ومدفع ذاتي الحركة تابعين للقوات الأوكرانية.
ويظهر في الفيديو، قيام القوات الروسية بتدمير المعدات الأوكرانية بضربات مباشرة بواسطة مسيرات روسية من طراز "لانتسيت"، على محور كليشيفكا في دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "دمر المظليون الروس دبابتين ومدفعًا مموهًا للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام مسيرة "لانتسيت" في منطقة كليشيفكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.