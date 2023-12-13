https://sputnikarabic.ae/20231213/إطلاق-صاروخين-من-منطقة-تابعة-للحوثيين-في-اليمن-نحو-سفينة-قرب-باب-المندب-دون-إصابة-الهدف--1084042273.html
إطلاق صاروخين من منطقة تابعة للحوثيين في اليمن نحو سفينة قرب باب المندب دون إصابة الهدف
إطلاق صاروخين من منطقة تابعة للحوثيين في اليمن نحو سفينة قرب باب المندب دون إصابة الهدف
كشف مسؤول أمريكي أن صاروخين أطلقا من منطقة تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" باتجاه السفينة، لكن دون إصابة الهدف. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T11:08+0000
2023-12-13T11:08+0000
2023-12-13T11:08+0000
العالم العربي
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وأضاف المسؤول أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة، يعتقد أنها تابعة للحوثيين، كانت تحلق باتجاهها خلال الحادث، مؤكدا أنه لم يصب أحد في الهجوم. وأشارت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة التي جرى استهدافها هي ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، وكانت قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس، وعلى متنها طاقم أمني مسلح.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها "تلقينا بلاغا عن حادث بالقرب من باب المندب، على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة في اليمن، السلطات تحقق في الحادث، وننصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور".ويوم أمس، أعلنت جماعة أنصار الله، استهداف سفينة محملة بالنفط كانت متجهة إلى إسرائيل بعد رفض طاقمها تحذيراتها، كاشفة عن منع سفن أخرى من المرور في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20231213/التجارة-البحرية-البريطانية-تلقينا-تقارير-عن-حادث-جديد-في-محيط-باب-المندب-في-اليمن-1084031451.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
إطلاق صاروخين من منطقة تابعة للحوثيين في اليمن نحو سفينة قرب باب المندب دون إصابة الهدف
كشف مسؤول أمريكي أن صاروخين أطلقا من منطقة تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين" باتجاه السفينة، لكن دون إصابة الهدف.
وأضاف المسؤول أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة، يعتقد أنها تابعة للحوثيين، كانت تحلق باتجاهها خلال الحادث، مؤكدا أنه لم يصب أحد في الهجوم.
وأشارت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة التي جرى استهدافها هي ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال، وكانت قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس، وعلى متنها طاقم أمني مسلح.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها "تلقينا بلاغا عن حادث بالقرب من باب المندب، على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة في اليمن، السلطات تحقق في الحادث، وننصح السفن بتوخي الحذر أثناء العبور".
ويوم أمس، أعلنت جماعة أنصار الله، استهداف سفينة محملة بالنفط كانت متجهة إلى إسرائيل بعد رفض طاقمها تحذيراتها، كاشفة عن منع سفن أخرى من المرور في البحر الأحمر.