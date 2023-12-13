عربي
https://sputnikarabic.ae/20231213/إعلام-مستشارو-زيلينسكي-يحذرونه-من-مشاركة-معلومات-سرية-مع-بايدن-1084064719.html
إعلام: مستشارو زيلينسكي يحذرونه من مشاركة معلومات سرية مع بايدن
إعلام: مستشارو زيلينسكي يحذرونه من مشاركة معلومات سرية مع بايدن
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مستشاري فلاديمير زيلينسكي حذروه من مشاركة معلومات حساسة أو سرية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارة إلى أمريكا، بعد أن أثارت... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T19:52+0000
2023-12-13T19:52+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "التسريب أثار شكوكًا في أوكرانيا حول قدرة واشنطن على الحفاظ على أسرار مهمة، وقد أثار هذا مخاوف أقرب مستشاري زيلينسكي في سبتمبر/أيلول، قبل رحلته إلى واشنطن لمناقشة الخطط العسكرية مع بايدن".وبحسب المصدر، فقد نُصح زيلينسكي "بعدم مشاركة أي شيء مع بايدن إلا إذا أراد أن ينتهي به الأمر على الصفحة الأولى من صحيفة واشنطن بوست".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أشار مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنه وعلى الرغم من أن تسريبات وثائق البنتاغون السرية بشأن أوكرانيا تسببت في بعض التوتر بين واشنطن وكييف، إلا أن تبادل البيانات الاستخباراتية لم يتوقف.وذكرت وسائل إعلام غربية في أوائل أبريل/نيسان، أن البنتاغون كان يحقق في تسرب مواد سرية تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط أمريكا وحلف شمال الأطلسي لتعزيزها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231213/برلماني-أوروبي-يفضح-تنفع-الولايات-المتحدة-من-الصراع-في-أوكرانيا-1084045560.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

إعلام: مستشارو زيلينسكي يحذرونه من مشاركة معلومات سرية مع بايدن

19:52 GMT 13.12.2023
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . STRINGER
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن مستشاري فلاديمير زيلينسكي حذروه من مشاركة معلومات حساسة أو سرية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارة إلى أمريكا، بعد أن أثارت تسريبات لمواد البنتاغون شكوكا حول قدرة واشنطن على الحفاظ على الأسرار.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "التسريب أثار شكوكًا في أوكرانيا حول قدرة واشنطن على الحفاظ على أسرار مهمة، وقد أثار هذا مخاوف أقرب مستشاري زيلينسكي في سبتمبر/أيلول، قبل رحلته إلى واشنطن لمناقشة الخطط العسكرية مع بايدن".
وبحسب المصدر، فقد نُصح زيلينسكي "بعدم مشاركة أي شيء مع بايدن إلا إذا أراد أن ينتهي به الأمر على الصفحة الأولى من صحيفة واشنطن بوست".
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
برلماني أوروبي يفضح تنفع الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا
13:19 GMT
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أشار مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنه وعلى الرغم من أن تسريبات وثائق البنتاغون السرية بشأن أوكرانيا تسببت في بعض التوتر بين واشنطن وكييف، إلا أن تبادل البيانات الاستخباراتية لم يتوقف.
وذكرت وسائل إعلام غربية في أوائل أبريل/نيسان، أن البنتاغون كان يحقق في تسرب مواد سرية تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط أمريكا وحلف شمال الأطلسي لتعزيزها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
وحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:19 GMTДым, поднимающийся над зданиями во время израильского удара незадолго до начала четырехдневного перемирия в боях между Израилем и ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حماس تؤكد انفتاحها على أي مبادرات لوقف العدوان13:45 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصورأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала