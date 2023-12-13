https://sputnikarabic.ae/20231213/البيت-الأبيض-واشنطن-لم-تنقل-ذخائر-الفسفور-الأبيض-إلى-إسرائيل-منذ-7-أكتوبر--1084056551.html

البيت الأبيض: واشنطن لم تنقل ذخائر الفسفور الأبيض إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر

البيت الأبيض: واشنطن لم تنقل ذخائر الفسفور الأبيض إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر

أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن أمريكا لم تنقل ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض إلى إسرائيل منذ بدء تصعيد الصراع... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T15:28+0000

2023-12-13T15:28+0000

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وقال كيربي: "نحن نحقق في الأمر (استخدام إسرائيل ذخائر الفسفور الأبيض)، ونطرح أسئلة على زملائنا الإسرائيليين حول تلك التقارير لمعرفة ما إذا كانت صحيحة، وكيف تم استخدام الفسفور الأبيض، وإذا كان قد تم استخدامه أستطيع أن أؤكد لكم أننا لم نزود إسرائيل بذخائر الفسفور الأبيض منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر".وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زودتها بها أمريكا في هجمات على لبنان في تشرين الأول/أكتوبر، وأدى ذلك إلى إصابة تسعة مدنيين على الأقل.يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231213/مفوض-أممي-يتهم-مجلس-الأمن-بالفشل-ويحذر-من-كارثة-في-غزة-1084052260.html

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