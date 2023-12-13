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https://sputnikarabic.ae/20231213/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-بنى-تحتية-عسكرية-في-كل-من-سوريا-ولبنان-1084027383.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية عسكرية في كل من سوريا ولبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية عسكرية في كل من سوريا ولبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف بنى تحتية عسكرية في كل من سوريا ولبنان. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T00:06+0000
2023-12-13T00:06+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "طائرات ودبابات تابعة لجيش الدفاع أغارت قبل قليل على عدة بنى تحتية عسكرية وموقع عسكري تابع للجيش السوري على أراضي سوريا".وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة على الأراضي اللبنانية استهدفت منصة إطلاق قذائف قذائف صاروخية تابعة لحزب الله اللبناني.وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي السورية واللبنانية، وترد بقصف مضاد.يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء؛ فضلاً عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ضرب-أهداف-داخل-سوريا-فيديو-1083877177.html
https://sputnikarabic.ae/20231211/حزب-الله-يقصف-7-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083996495.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية عسكرية في كل من سوريا ولبنان

00:06 GMT 13.12.2023
© AFP 2023 / Jack Guezمقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز "إف-15"
مقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف بنى تحتية عسكرية في كل من سوريا ولبنان.
رام الله - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "طائرات ودبابات تابعة لجيش الدفاع أغارت قبل قليل على عدة بنى تحتية عسكرية وموقع عسكري تابع للجيش السوري على أراضي سوريا".
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف داخل سوريا... فيديو
8 ديسمبر, 10:37 GMT
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة على الأراضي اللبنانية استهدفت منصة إطلاق قذائف قذائف صاروخية تابعة لحزب الله اللبناني.
وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي السورية واللبنانية، وترد بقصف مضاد.
يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
لحظة استهداف ثكنة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
"حزب الله" يقصف 7 أهداف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
11 ديسمبر, 22:57 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة؛ قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء؛ فضلاً عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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