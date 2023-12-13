https://sputnikarabic.ae/20231213/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-8-عسكريين-إضافيين-خلال-معارك-في-قطاع-غزة-1084028565.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 من جنوده خلال معارك في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 من جنوده خلال معارك في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين إضافيين من قواته، خلال معارك في قطاع غزة. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T04:28+0000
2023-12-13T04:28+0000
2023-12-13T05:21+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "سقط 8 عسكريين، يوم أمس(الثلاثاء)، في قطاع غزة، بينهم قائد الكتيبة 13 من لواء غولاني".وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، ارتفع بذلك إجمالي عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 442 عسكريًا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح الجمعة، الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-20-جنديا-بنيران-صديقة-في-قطاع-غزة-1084001217.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 من جنوده خلال معارك في قطاع غزة
04:28 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 05:21 GMT 13.12.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 8 عسكريين إضافيين من قواته، خلال معارك في قطاع غزة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "سقط 8 عسكريين، يوم أمس(الثلاثاء)، في قطاع غزة، بينهم قائد الكتيبة 13 من لواء غولاني".
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، ارتفع بذلك إجمالي عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 442 عسكريًا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، مقتل 20 من جنوده "بنيران صديقة" في قطاع غزة، بينهم 13 جرى تحديدهم "بالخطأ" على أنهم "مسلحون فلسطينيون".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح الجمعة، الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.