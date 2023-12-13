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https://sputnikarabic.ae/20231213/الخارجية-الروسية-إقلاع-طائرات-إف-16-من-قواعد-دول-الناتو-يعادل-المشاركة-في-الصراع--1084060699.html
الخارجية الروسية: إقلاع طائرات "إف-16" من قواعد دول "الناتو" يعادل المشاركة في الصراع
الخارجية الروسية: إقلاع طائرات "إف-16" من قواعد دول "الناتو" يعادل المشاركة في الصراع
صرح رئيس الوفد الروسي في المفاوضات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، كونستانتين غافريلوف، أن موسكو ستعتبر استخدام مقاتلات "إف-16" من القواعد الجوية... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T16:48+0000
2023-12-13T16:53+0000
روسيا
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وقال غافريلوف خلال الجلسة العامة لمنتدى التعاون الأمني ​​لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر بشدة من أن استخدام هؤلاء المقاتلين من أراضي هذه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستعتبره موسكو بمثابة مشاركة لهم في الصراع في أوكرانيا وسيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية". ووفقا له، فإن "الولايات المتحدة وعملاؤها" تواصل خلق تهديدات أمنية على الحدود الغربية لروسيا.وأضاف: "المبادئ التوجيهية الوطنية والمبادئ التحالفية لدول الناتو تعزز مطالباتها بالهيمنة العالمية والإقليمية، والتي تخطط لتحقيقها باستخدام القوة العسكرية". ووافقت هولندا والدنمارك، من بين الدول الغربية، على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، تتوقع أمستردام إرسال أولى المقاتلات إلى كييف في عام 2024. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن نقل طائرات "إف-16" لن يوفر لكييف التفوق الجوي المطلوب، لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فعالة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20231204/الولايات-المتحدة-تعترف-بأن-تسليم-إف-16-لكييف-لن-يؤدي-إلى-النتيجة-المرجوة-1083749057.html
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الخارجية الروسية: إقلاع طائرات "إف-16" من قواعد دول "الناتو" يعادل المشاركة في الصراع

16:48 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 16:53 GMT 13.12.2023)
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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صرح رئيس الوفد الروسي في المفاوضات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، كونستانتين غافريلوف، أن موسكو ستعتبر استخدام مقاتلات "إف-16" من القواعد الجوية في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا بمثابة مشاركة لها في الصراع في أوكرانيا.
وقال غافريلوف خلال الجلسة العامة لمنتدى التعاون الأمني ​​لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر بشدة من أن استخدام هؤلاء المقاتلين من أراضي هذه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستعتبره موسكو بمثابة مشاركة لهم في الصراع في أوكرانيا وسيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية".

وأشار إلى أن الآراء بدأت في الظهور أنه في ظروف التدمير الكبير للمطارات في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفييتي، يمكن لطائرات "إف-16" المنقولة إلى القوات المسلحة الأوكرانية أن تقلع من القواعد الجوية في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

ووفقا له، فإن "الولايات المتحدة وعملاؤها" تواصل خلق تهديدات أمنية على الحدود الغربية لروسيا.
وأضاف: "المبادئ التوجيهية الوطنية والمبادئ التحالفية لدول الناتو تعزز مطالباتها بالهيمنة العالمية والإقليمية، والتي تخطط لتحقيقها باستخدام القوة العسكرية".
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الولايات المتحدة تعترف بأن تسليم "إف-16" لكييف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة
4 ديسمبر, 18:09 GMT
ووافقت هولندا والدنمارك، من بين الدول الغربية، على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، تتوقع أمستردام إرسال أولى المقاتلات إلى كييف في عام 2024.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن نقل طائرات "إف-16" لن يوفر لكييف التفوق الجوي المطلوب، لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فعالة للغاية.
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