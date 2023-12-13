https://sputnikarabic.ae/20231213/الخارجية-الروسية-إقلاع-طائرات-إف-16-من-قواعد-دول-الناتو-يعادل-المشاركة-في-الصراع--1084060699.html

الخارجية الروسية: إقلاع طائرات "إف-16" من قواعد دول "الناتو" يعادل المشاركة في الصراع

الخارجية الروسية: إقلاع طائرات "إف-16" من قواعد دول "الناتو" يعادل المشاركة في الصراع

صرح رئيس الوفد الروسي في المفاوضات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من الأسلحة، كونستانتين غافريلوف، أن موسكو ستعتبر استخدام مقاتلات "إف-16" من القواعد الجوية... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T16:48+0000

2023-12-13T16:48+0000

2023-12-13T16:53+0000

روسيا

العالم

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وقال غافريلوف خلال الجلسة العامة لمنتدى التعاون الأمني ​​لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر بشدة من أن استخدام هؤلاء المقاتلين من أراضي هذه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ستعتبره موسكو بمثابة مشاركة لهم في الصراع في أوكرانيا وسيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات انتقامية". ووفقا له، فإن "الولايات المتحدة وعملاؤها" تواصل خلق تهديدات أمنية على الحدود الغربية لروسيا.وأضاف: "المبادئ التوجيهية الوطنية والمبادئ التحالفية لدول الناتو تعزز مطالباتها بالهيمنة العالمية والإقليمية، والتي تخطط لتحقيقها باستخدام القوة العسكرية". ووافقت هولندا والدنمارك، من بين الدول الغربية، على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، تتوقع أمستردام إرسال أولى المقاتلات إلى كييف في عام 2024. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن نقل طائرات "إف-16" لن يوفر لكييف التفوق الجوي المطلوب، لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فعالة للغاية.

https://sputnikarabic.ae/20231204/الولايات-المتحدة-تعترف-بأن-تسليم-إف-16-لكييف-لن-يؤدي-إلى-النتيجة-المرجوة-1083749057.html

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