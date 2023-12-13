https://sputnikarabic.ae/20231213/السفير-الروسي-في-واشنطن-لقد-سئم-الجميع-من-المتسول-القادم-من-كييف-1084029407.html
السفير الروسي في واشنطن: لقد سئم الجميع من المتسول القادم من كييف
السفير الروسي في واشنطن: لقد سئم الجميع من المتسول القادم من كييف
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، تعليقا على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى واشنطن، أن الجميع سئموا من... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T06:32+0000
2023-12-13T06:32+0000
2023-12-13T06:47+0000
روسيا
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وقال أنتونوف: "تبين أن رحلة زيلينسكي، كانت فارغة ولم يكن من الممكن له إقناع الأمريكيين بفكرة أن أوكرانيا، أكثر أهمية من أمن الولايات المتحدة. لقد سئم الجميع من المتسولين من كييف".وأشار إلى أن الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، بما فيها العقوبات والدفعة التالية من الأسلحة ليست أكثر من محاولة لإضفاء وجه جيد على لعبة سيئة.وأضاف السفير الروسي: "لا شيء سيساعد زيلينسكي، لكن الأمريكيين يخاطرون بالتورط أكثر في مستنقع الصراع الأوكراني".وتابع أنتونوف، بالقول إن المنتجات القاتلة التي تحمل ختم "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية"، بقيمة 200 مليون دولار لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع والمعاناة لآلاف الأشخاص وليس فقط في شرق أوروبا، ولكن أيضًا في مناطق أخرى من العالم.
https://sputnikarabic.ae/20231211/زيلينسكي-يتوسل-إلى-أمريكا-لاستجداء-الأسلحة-لبلاده-1083994680.html
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روسيا
السفير الروسي في واشنطن: لقد سئم الجميع من المتسول القادم من كييف
06:32 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 06:47 GMT 13.12.2023)
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، تعليقا على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى واشنطن، أن الجميع سئموا من "المتسول القادم من كييف"، ولم يتمكن (زيلينسكي) من إقناع الأمريكيين بفكرة أن أوكرانيا أكثر أهمية من أمن الولايات المتحدة ذاتها.
وقال أنتونوف: "تبين أن رحلة زيلينسكي، كانت فارغة ولم يكن من الممكن له إقناع الأمريكيين بفكرة أن أوكرانيا، أكثر أهمية من أمن الولايات المتحدة. لقد سئم الجميع من المتسولين من كييف".
وأشار إلى أن الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، بما فيها العقوبات والدفعة التالية من الأسلحة ليست أكثر من محاولة لإضفاء وجه جيد على لعبة سيئة.
وأضاف السفير الروسي: "لا شيء سيساعد زيلينسكي، لكن الأمريكيين يخاطرون بالتورط أكثر في مستنقع الصراع الأوكراني".
وتابع أنتونوف، بالقول إن المنتجات القاتلة التي تحمل ختم "صنع في الولايات المتحدة الأمريكية"، بقيمة 200 مليون دولار لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع والمعاناة لآلاف الأشخاص وليس فقط في شرق أوروبا، ولكن أيضًا في مناطق أخرى من العالم.