عربي
https://sputnikarabic.ae/20231213/السفير-الروسي-لدى-برن-واشنطن-تبتز-البنوك-السويسرية-لإجبار-بيرن-على-تطبيق-العقوبات--1084046570.html
السفير الروسي لدى برن: واشنطن تبتز البنوك السويسرية لإجبار بيرن على تطبيق العقوبات
السفير الروسي لدى برن: واشنطن تبتز البنوك السويسرية لإجبار بيرن على تطبيق العقوبات
صرح السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبتز بنكي "يو بي إس" و"كريديت سويس" وتمارس ضغوطا لإجبار سويسرا على تطبيق... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T13:49+0000
2023-12-13T13:49+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/13/1047843259_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_bca283cbf9eef3e0e4c9b10fd71e3e7b.jpg
وقال غارمونين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "واشنطن تدرك أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، ورغم ذلك، فإن إدارة بايدن ليست مستعدة للاعتراف بهذه الحقيقة الواضحة وتستمر في التصرف بقصور ذاتي، محاولة "تشديد الخناق" قدر الإمكان في معسكر الدول الغربية، وهذا ينطبق أيضا على سويسرا، التي أصبح دورها كأحد المراكز المالية العالمية معروفاً جيداً"وأضاف "يتم استخدام كل شيء، بدءاً من الضغط العام من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين، بمن فيهم السفير في برن، وصولا إلى الابتزاز خلف الكواليس كما في حالة البنكين اللذين ذكرتهما".وأفادت تقارير إعلامية في شهر آذار/ مارس، بأن وزارة العدل في سويسرا تتحقق من كيفية تفاعل بنكي "كريديت سويس" و"يو بي إس" مع الروس الخاضعين للعقوبات.وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 شباط/فبراير 2022.وجمدت برن 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات. وقام "كريديت سويس" و"يو بي إس" بتجميد أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار). وقالت الحكومة السويسرية أيضًا إن حوالي 7.4 مليار فرنك سويسري من أصول البنك المركزي الروسي (حوالي 8.45 مليار دولار) مجمدة في البلاد، وأن برن مستعدة للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي والدولة.
https://sputnikarabic.ae/20231122/ألمانيا-تبلغ-سويسرا-بعدم-إرسالها-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1083379584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/13/1047843259_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5f8ed4614803e2b2741c1fced4a88099.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

السفير الروسي لدى برن: واشنطن تبتز البنوك السويسرية لإجبار بيرن على تطبيق العقوبات

13:49 GMT 13.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورجسر الراين في بازل، سويسرا
جسر الراين في بازل، سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبتز بنكي "يو بي إس" و"كريديت سويس" وتمارس ضغوطا لإجبار سويسرا على تطبيق عقوبات ضد روسيا.
وقال غارمونين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "واشنطن تدرك أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، ورغم ذلك، فإن إدارة بايدن ليست مستعدة للاعتراف بهذه الحقيقة الواضحة وتستمر في التصرف بقصور ذاتي، محاولة "تشديد الخناق" قدر الإمكان في معسكر الدول الغربية، وهذا ينطبق أيضا على سويسرا، التي أصبح دورها كأحد المراكز المالية العالمية معروفاً جيداً"
وأضاف "يتم استخدام كل شيء، بدءاً من الضغط العام من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين، بمن فيهم السفير في برن، وصولا إلى الابتزاز خلف الكواليس كما في حالة البنكين اللذين ذكرتهما".
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ألمانيا تبلغ سويسرا بعدم إرسالها دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
22 نوفمبر, 11:14 GMT
وأفادت تقارير إعلامية في شهر آذار/ مارس، بأن وزارة العدل في سويسرا تتحقق من كيفية تفاعل بنكي "كريديت سويس" و"يو بي إس" مع الروس الخاضعين للعقوبات.
وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 شباط/فبراير 2022.
وجمدت برن 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات. وقام "كريديت سويس" و"يو بي إس" بتجميد أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).
وقالت الحكومة السويسرية أيضًا إن حوالي 7.4 مليار فرنك سويسري من أصول البنك المركزي الروسي (حوالي 8.45 مليار دولار) مجمدة في البلاد، وأن برن مستعدة للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي والدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصور13:45 GMTوحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:05 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصورأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала