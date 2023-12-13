https://sputnikarabic.ae/20231213/السفير-الروسي-لدى-برن-واشنطن-تبتز-البنوك-السويسرية-لإجبار-بيرن-على-تطبيق-العقوبات--1084046570.html
السفير الروسي لدى برن: واشنطن تبتز البنوك السويسرية لإجبار بيرن على تطبيق العقوبات
السفير الروسي لدى برن: واشنطن تبتز البنوك السويسرية لإجبار بيرن على تطبيق العقوبات
صرح السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبتز بنكي "يو بي إس" و"كريديت سويس" وتمارس ضغوطا لإجبار سويسرا على تطبيق... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T13:49+0000
2023-12-13T13:49+0000
2023-12-13T13:49+0000
العالم
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وقال غارمونين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "واشنطن تدرك أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، ورغم ذلك، فإن إدارة بايدن ليست مستعدة للاعتراف بهذه الحقيقة الواضحة وتستمر في التصرف بقصور ذاتي، محاولة "تشديد الخناق" قدر الإمكان في معسكر الدول الغربية، وهذا ينطبق أيضا على سويسرا، التي أصبح دورها كأحد المراكز المالية العالمية معروفاً جيداً"وأضاف "يتم استخدام كل شيء، بدءاً من الضغط العام من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين، بمن فيهم السفير في برن، وصولا إلى الابتزاز خلف الكواليس كما في حالة البنكين اللذين ذكرتهما".وأفادت تقارير إعلامية في شهر آذار/ مارس، بأن وزارة العدل في سويسرا تتحقق من كيفية تفاعل بنكي "كريديت سويس" و"يو بي إس" مع الروس الخاضعين للعقوبات.وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 شباط/فبراير 2022.وجمدت برن 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات. وقام "كريديت سويس" و"يو بي إس" بتجميد أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار). وقالت الحكومة السويسرية أيضًا إن حوالي 7.4 مليار فرنك سويسري من أصول البنك المركزي الروسي (حوالي 8.45 مليار دولار) مجمدة في البلاد، وأن برن مستعدة للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي والدولة.
https://sputnikarabic.ae/20231122/ألمانيا-تبلغ-سويسرا-بعدم-إرسالها-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1083379584.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الروسي لدى برن: واشنطن تبتز البنوك السويسرية لإجبار بيرن على تطبيق العقوبات
صرح السفير الروسي لدى سويسرا سيرغي غارمونين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبتز بنكي "يو بي إس" و"كريديت سويس" وتمارس ضغوطا لإجبار سويسرا على تطبيق عقوبات ضد روسيا.
وقال غارمونين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "واشنطن تدرك أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، ورغم ذلك، فإن إدارة بايدن ليست مستعدة للاعتراف بهذه الحقيقة الواضحة وتستمر في التصرف بقصور ذاتي، محاولة "تشديد الخناق" قدر الإمكان في معسكر الدول الغربية، وهذا ينطبق أيضا على سويسرا، التي أصبح دورها كأحد المراكز المالية العالمية معروفاً جيداً"
وأضاف "يتم استخدام كل شيء، بدءاً من الضغط العام من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين، بمن فيهم السفير في برن، وصولا إلى الابتزاز خلف الكواليس كما في حالة البنكين اللذين ذكرتهما".
وأفادت تقارير إعلامية في شهر آذار/ مارس، بأن وزارة العدل في سويسرا تتحقق من كيفية تفاعل بنكي "كريديت سويس" و"يو بي إس" مع الروس الخاضعين للعقوبات.
وانضمت سويسرا إلى جميع العقوبات الأوروبية تقريبا ضد روسيا الاتحادية منذ 24 شباط/فبراير 2022.
وجمدت برن 8.1 مليار دولار من الأصول الروسية الخاصة في إطار العقوبات. وقام "كريديت سويس" و"يو بي إس" بتجميد أكثر من ثلث الأصول الروسية المسجلة في سويسرا - 17.6 مليار فرنك (أكثر من 19.7 مليار دولار).
وقالت الحكومة السويسرية أيضًا إن حوالي 7.4 مليار فرنك سويسري من أصول البنك المركزي الروسي (حوالي 8.45 مليار دولار) مجمدة في البلاد، وأن برن مستعدة للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي والدولة.