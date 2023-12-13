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https://sputnikarabic.ae/20231213/السوداني-لبلينكن-العراق-لا-يحتاج-لتدخل-خارجي-لتأمين-البعثات-الدبلوماسية-1084045005.html
السوداني لبلينكن: العراق لا يحتاج لتدخل خارجي لتأمين البعثات الدبلوماسية
السوداني لبلينكن: العراق لا يحتاج لتدخل خارجي لتأمين البعثات الدبلوماسية
قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد تلاحق العناصر التي تقف وراء الهجمات التي تستهدف المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية في البلاد. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T13:01+0000
2023-12-13T13:01+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وأكد السوداني لوزير الخارجية الأمريكي عدم حاجة العراق لتدخل أي جهة فيما يتعلق بمنفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية قادرة على القيام بواجباتها في ملاحقتهم.وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن محادثات السوداني وبلينكن تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك دوليا وإقليميا، كما تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لتأمين البعثات الدبلوماسية في العراق، مؤكدا استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين.وقبل أيام، تعرض مقر السفارة الأمريكية الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف صاروخي.يذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231209/مستشار-رئيس-الوزراء-العراقي-إجراءات-جديدة-لحماية-مقار-البعثات-الدبلوماسية-والتحالف-الدولي-1083925214.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

السوداني لبلينكن: العراق لا يحتاج لتدخل خارجي لتأمين البعثات الدبلوماسية

13:01 GMT 13.12.2023
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbotأحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbot
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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد تلاحق العناصر التي تقف وراء الهجمات التي تستهدف المستشارين العسكريين والبعثات الدبلوماسية في البلاد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.
وأكد السوداني لوزير الخارجية الأمريكي عدم حاجة العراق لتدخل أي جهة فيما يتعلق بمنفذي الهجمات على البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية العراقية قادرة على القيام بواجباتها في ملاحقتهم.
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وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن محادثات السوداني وبلينكن تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك دوليا وإقليميا، كما تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لتأمين البعثات الدبلوماسية في العراق، مؤكدا استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين.
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وقبل أيام، تعرض مقر السفارة الأمريكية الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، إلى قصف صاروخي.
يذكر أن القواعد الأمريكية في العراق تتعرض إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" والتي تضم فصائل مسلحة عدة، على خلفية دعم الإدارة الأمريكية للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.
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