https://sputnikarabic.ae/20231213/الشطة-الغزاوية-حاضرة-في-ساحة-المعركة-فيديو-1084037129.html
"الشطة الغزاوية" حاضرة في ساحة المعركة... فيديو
"الشطة الغزاوية" حاضرة في ساحة المعركة... فيديو
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، يوم أمس الثلاثاء، فيديو لبعض من مقاتليها في ساحة المعركة شرقي مدينة خان يونس. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T11:49+0000
2023-12-13T11:49+0000
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ويظهر في الفيديو المنشور، بعض مقاتلي "سرايا القدس" في محاور التقدم في خان يونس، أثناء قيامهم بـ"استراحة محارب"، وبعض منهم يطهون الطماطم.وظهرت في الفيديو المنشور، على قناة "سرايا القدس" عبر "تلغرام"، "الشطة الغزاوية" (معجون الفلفل الأحمر) بجوار أحد المقاتلين أثناء قراءة القرآن، وفي بعض اللقطات يظهر المقاتلون وهم يتناولون الطماطم وبجوارها "الشطة".ومن المعروف أن أهل قطاع غزة يتناولون بكثرة "الشطة" وفي الكثير من الأحيان تكون متواجدة على جميع الموائد ويستخدمونها بكثرة في طعامهم.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.شاهد أيضا: "سرايا القدس" تكشف عن مشاهد استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
"الشطة الغزاوية" حاضرة في ساحة المعركة... فيديو
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، يوم أمس الثلاثاء، فيديو لبعض من مقاتليها في ساحة المعركة شرقي مدينة خان يونس.
ويظهر في الفيديو المنشور، بعض مقاتلي "سرايا القدس" في محاور التقدم في خان يونس، أثناء قيامهم بـ"استراحة محارب"، وبعض منهم يطهون الطماطم.
وظهرت في الفيديو المنشور، على قناة "سرايا القدس" عبر "تلغرام"، "الشطة الغزاوية" (معجون الفلفل الأحمر) بجوار أحد المقاتلين أثناء قراءة القرآن، وفي بعض اللقطات يظهر المقاتلون وهم يتناولون الطماطم وبجوارها "الشطة".
ومن المعروف أن أهل قطاع غزة يتناولون بكثرة "الشطة" وفي الكثير من الأحيان تكون متواجدة على جميع الموائد ويستخدمونها بكثرة في طعامهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.