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https://sputnikarabic.ae/20231213/الفيدرالي-الأمريكي-يثبت-أسعار-الفائدة-تمهيدا-لثلاثة-تخفيضات-في-2024-1084066995.html
"الفيدرالي" الأمريكي يثبت أسعار الفائدة تمهيدا لثلاثة تخفيضات في 2024
"الفيدرالي" الأمريكي يثبت أسعار الفائدة تمهيدا لثلاثة تخفيضات في 2024
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، وهي المرة الثالثة على التوالي التي... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T21:32+0000
2023-12-13T21:32+0000
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ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن الفيدرالي الأمريكي بيانا جاء فيه: "في إطار مساعي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وخفض معدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل، تقرر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 إلى 5.5%".وأضاف البيان أن "نطاق 5.25% إلى 5.5%، المعمول به منذ يوليو/ تموز، هو أعلى مستوى في أسعار الفائدة على الإقراض منذ عام 2001".وتوقع صناع السياسة في مجلس الفيدرالي الأمريكي أن يتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4% بحلول العام المقبل، نزولا من 3.1% في الوقت الحالي، مما يخفض أسعار الفائدة أيضا إلى حد أقصى ليصل إلى 4.6% نزولا من 5.5% حاليا، حسبما أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي.وأشار المسؤولون المصرفيون أيضا إلى أنه سيتم تطبيق ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، وأربعة أخرى في عام 2025، ومن المتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات إضافية في عام 2026، والهدف النهائي هو خفض أسعار الفائدة لتتراوح ما بين 2% و2.25%.وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران 2024، ومع أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، أقر بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية لتلك الإجراءات، إلا أنه أكد أن التضخم لا يزال مرتفعا حتى مع تراجعه نسبيا.وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو منطقة الركود الاقتصادي، أكد باول أن هناك "احتمالا حقيقيا لا يزال قائما لأن يشهد الاقتصاد فترة غير عادية، كما حدث منذ جائحة كوفيد-19".وأضاف باول أنه على الرغم من أن سعر الفائدة للبنك المركزي من المرجح أن يقترب من ذروته، إلا أنه لا يستبعد تماما رفع سعر الفائدة مرة أخرى، مؤكدا "نحن مستعدون لتشديد السياسة بشكل أكبر، إذا لزم الأمر".
https://sputnikarabic.ae/20230908/البنك-المركزي-التونسي-يبقي-سعر-الفائدة-دون-تغيير-1080805646.html
https://sputnikarabic.ae/20230803/المركزي-المصري-يرفع-سعر-الفائدة-بمعدل-1-1079774204.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

"الفيدرالي" الأمريكي يثبت أسعار الفائدة تمهيدا لثلاثة تخفيضات في 2024

21:32 GMT 13.12.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIMمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتخذ فيها الفيدرالي الأمريكي مثل هذا القرار بعد 11 زيادة سابقة لأسعار الفائدة في إطار مساعيه لتخفيف آثار التضخم.
ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن الفيدرالي الأمريكي بيانا جاء فيه: "في إطار مساعي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وخفض معدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل، تقرر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 إلى 5.5%".
وأضاف البيان أن "نطاق 5.25% إلى 5.5%، المعمول به منذ يوليو/ تموز، هو أعلى مستوى في أسعار الفائدة على الإقراض منذ عام 2001".
البنك المركزي التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
8 سبتمبر, 08:30 GMT
وتوقع صناع السياسة في مجلس الفيدرالي الأمريكي أن يتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4% بحلول العام المقبل، نزولا من 3.1% في الوقت الحالي، مما يخفض أسعار الفائدة أيضا إلى حد أقصى ليصل إلى 4.6% نزولا من 5.5% حاليا، حسبما أظهر ملخص التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي.
وأشار المسؤولون المصرفيون أيضا إلى أنه سيتم تطبيق ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024، وأربعة أخرى في عام 2025، ومن المتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات إضافية في عام 2026، والهدف النهائي هو خفض أسعار الفائدة لتتراوح ما بين 2% و2.25%.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمعدل 1%
3 أغسطس, 20:35 GMT
وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران 2024، ومع أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، أقر بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية لتلك الإجراءات، إلا أنه أكد أن التضخم لا يزال مرتفعا حتى مع تراجعه نسبيا.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تتجه نحو منطقة الركود الاقتصادي، أكد باول أن هناك "احتمالا حقيقيا لا يزال قائما لأن يشهد الاقتصاد فترة غير عادية، كما حدث منذ جائحة كوفيد-19".
وأضاف باول أنه على الرغم من أن سعر الفائدة للبنك المركزي من المرجح أن يقترب من ذروته، إلا أنه لا يستبعد تماما رفع سعر الفائدة مرة أخرى، مؤكدا "نحن مستعدون لتشديد السياسة بشكل أكبر، إذا لزم الأمر".
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