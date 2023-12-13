https://sputnikarabic.ae/20231213/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1084027877.html
المدفعية الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
المدفعية الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن فرق المدفعية التابعة لقوات "المركز" الروسية دمرت مركز قيادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T02:22+0000
2023-12-13T02:22+0000
2023-12-13T02:22+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "قامت فرق مدفعية الهاون 152 ملم "د-20" التابعة لوحدات المدفعية لتشكيلات قوات "المركز" بتدمير مركز القيادة المتخفي للقوات الأوكرانية والمنطقة التي يتم فيها نشر وسائل القتال الإلكترونية للعدو خلال العمليات القتالية اتجاه كراسني ليمان في إطار العمليات العسكرية الخاصة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1084008248.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
المدفعية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
المدفعية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
المدفعية الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن فرق المدفعية التابعة لقوات "المركز" الروسية دمرت مركز قيادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "قامت فرق مدفعية الهاون 152 ملم "د-20" التابعة لوحدات المدفعية لتشكيلات قوات "المركز" بتدمير مركز القيادة المتخفي للقوات الأوكرانية والمنطقة التي يتم فيها نشر وسائل القتال الإلكترونية للعدو خلال العمليات القتالية اتجاه كراسني ليمان في إطار العمليات العسكرية الخاصة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.