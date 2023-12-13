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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1084027877.html
المدفعية الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
المدفعية الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن فرق المدفعية التابعة لقوات "المركز" الروسية دمرت مركز قيادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T02:22+0000
2023-12-13T02:22+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "قامت فرق مدفعية الهاون 152 ملم "د-20" التابعة لوحدات المدفعية لتشكيلات قوات "المركز" بتدمير مركز القيادة المتخفي للقوات الأوكرانية والمنطقة التي يتم فيها نشر وسائل القتال الإلكترونية للعدو خلال العمليات القتالية اتجاه كراسني ليمان في إطار العمليات العسكرية الخاصة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1084008248.html
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المدفعية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
المدفعية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

المدفعية الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

02:22 GMT 13.12.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن فرق المدفعية التابعة لقوات "المركز" الروسية دمرت مركز قيادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "قامت فرق مدفعية الهاون 152 ملم "د-20" التابعة لوحدات المدفعية لتشكيلات قوات "المركز" بتدمير مركز القيادة المتخفي للقوات الأوكرانية والمنطقة التي يتم فيها نشر وسائل القتال الإلكترونية للعدو خلال العمليات القتالية اتجاه كراسني ليمان في إطار العمليات العسكرية الخاصة".
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر جسيمة على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان
أمس, 11:32 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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