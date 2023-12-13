https://sputnikarabic.ae/20231213/المركزي-العراقي-يعلن-تمويل-التجارة-مع-الإمارات-بعملة-الدرهم-الإمارتي-1084045830.html
المركزي العراقي يعلن تمويل التجارة مع الإمارات بعملة الدرهم الإمارتي
المركزي العراقي يعلن تمويل التجارة مع الإمارات بعملة الدرهم الإمارتي
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع الإمارات على تمويل التجارة والواردات بين البلدين بالدرهم الإماراتي. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T13:22+0000
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2023-12-13T13:22+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني.وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق والإمارات بعملة الدرهم الإمارتي من خلال بنك أبو ظبي الأول.ووفقا للوكالة، انطلقت اليوم عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع 5 بنوك عراقية تتم زيادتها تدريجيا.كما لفتت الوكالة إلى أن بنك أبو ظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق.يشار إلى أن بنك أبو ظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ إجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230702/الإمارات-والسعودية-تخصصان-6-مليارات-دولار-لدعم-التجارة-والاستثمار-في-العراق-1078662654.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
المركزي العراقي يعلن تمويل التجارة مع الإمارات بعملة الدرهم الإمارتي
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع الإمارات على تمويل التجارة والواردات بين البلدين بالدرهم الإماراتي.
وحسب وكالة
الأنباء العراقية، التقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، في دبي رئيس مجموعة بنك أبو ظبي الأول هناء الرستماني.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق والإمارات
بعملة الدرهم الإمارتي من خلال بنك أبو ظبي الأول.
ووفقا للوكالة، انطلقت اليوم عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي وستكون المرحلة الأولى من هذا الاتفاق مع 5 بنوك عراقية تتم زيادتها تدريجيا.
كما لفتت الوكالة إلى أن بنك أبو ظبي الأول عرض المساهمة في عمليات تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في العراق
.
يشار إلى أن بنك أبو ظبي الأول يعد من أكبر وأقوى المؤسسات المالية على مستوى العالم، حيث يتمتع بتصنيف ائتماني -AA، ويبلغ إجمالي أصوله نحو 300 مليار دولار.