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https://sputnikarabic.ae/20231213/المفوضية-الأوروبية-عنف-المستوطنين-بالضفة-الغربية-يهدد-استقرار-المنطقة--1084044035.html
المفوضية الأوروبية: عنف المستوطنين بالضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة
المفوضية الأوروبية: عنف المستوطنين بالضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة
قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T12:13+0000
2023-12-13T12:13+0000
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ونددت فون دير لاين بتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، محذرة من تأثيرها على استقرار المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.جاء ذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي، أشارت فيها إلى أن الفلسطينيين يواجهون معاناة كبيرة بسبب ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية.ولفتت رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن استمرار مثل تلك الأفعال يمكن أن يقوض جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة.وفي وقت سابق، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تسليح المستعمرين ينذر باندلاع المزيد من العنف، ووصف ما يحدث في الضفة الغربية بـ"الحرب الحقيقية" التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.وتابع: "الفلسطينيون يتعرضون لوقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة"، مضيفا: "يجب إدانتها وفضحها لأنها تمثل إهانة لكل من يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر". ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231212/الرئاسة-الفلسطينية-حديث-نتنياهو-عن-حرب-في-الضفة-الغربية-تعبير-عن-قرار-بإشعال-الوضع-1084011335.html
https://sputnikarabic.ae/20231108/أبو-الغيط-سكوت-العالم-على-تسليح-المستوطنين-في-الضفة-الغربية-أمر-مخز-1082941704.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

المفوضية الأوروبية: عنف المستوطنين بالضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة

12:13 GMT 13.12.2023
© Sputnikإصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية
إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
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قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت فون دير لاين بتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، محذرة من تأثيرها على استقرار المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء.
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
الرئاسة الفلسطينية: حديث نتنياهو عن حرب في الضفة الغربية تعبير عن قرار بإشعال الوضع
أمس, 12:52 GMT
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي، أشارت فيها إلى أن الفلسطينيين يواجهون معاناة كبيرة بسبب ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية.
ولفتت رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن استمرار مثل تلك الأفعال يمكن أن يقوض جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة.
وفي وقت سابق، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تسليح المستعمرين ينذر باندلاع المزيد من العنف، ووصف ما يحدث في الضفة الغربية بـ"الحرب الحقيقية" التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وتابع: "الفلسطينيون يتعرضون لوقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة"، مضيفا: "يجب إدانتها وفضحها لأنها تمثل إهانة لكل من يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر".
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
أبو الغيط: سكوت العالم على تسليح المستوطنين في الضفة الغربية أمر مخز
8 نوفمبر, 11:59 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب.
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