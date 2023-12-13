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https://sputnikarabic.ae/20231213/برلماني-تركي-يتعرض-لأزمة-قلبية-أثناء-إلقاء-كلمة-عن-غزة-فيديو-1084044325.html
برلماني تركي يتعرض لأزمة قلبية أثناء إلقاء كلمة عن غزة... فيديو
برلماني تركي يتعرض لأزمة قلبية أثناء إلقاء كلمة عن غزة... فيديو
تعرض برلماني تركي، لأزمة قلبية، خلال إلقائه كلمة عن حرب غزة أمام البرلمان، ما استدعى نقله إلى المستشفى. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T12:19+0000
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ووفقا لوسائل إعلام تركية، كان نائب رئيس حزب "السعادة الإسلامي" في تركيا، حسن بيتميز، يعتزم الانتهاء من كلمته، التي أدان فيها القصف الإسرائيلي لغزة.وهرع نواب البرلمان، نحو بيتميز (53 عامًا) سريعًا محاولين إسعافه، قبل أن ينقلوه إلى المستشفى، حيث أشار الأطباء إلى أنه الآن "في حالة حرجة".وحسبما أفادت صحيفة "ديلي صباح"، يعاني بيتميز، من مرض السكري.وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن بيتميز يخضع للرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.وبدوره، صرح رئيس حزب "السعادة الإسلامي"، تيميل كارامولا أوغلو، للصحفيين، بأن صحة بيتميز، لا تزال في خطر، داعيا الجميع للصلاة من أجل شفائه.
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أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

برلماني تركي يتعرض لأزمة قلبية أثناء إلقاء كلمة عن غزة... فيديو

12:19 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 13.12.2023)
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
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تعرض برلماني تركي، لأزمة قلبية، خلال إلقائه كلمة عن حرب غزة أمام البرلمان، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
ووفقا لوسائل إعلام تركية، كان نائب رئيس حزب "السعادة الإسلامي" في تركيا، حسن بيتميز، يعتزم الانتهاء من كلمته، التي أدان فيها القصف الإسرائيلي لغزة.

وكانت آخر كلماته: "ربما يمكننا الاختباء من ضميرنا ولكن ليس من التاريخ... إسرائيل لن تنجو من غضب الله"، قبل أن يقع على الأرض فجأة، في لحظة التقطتها كاميرات البث المباشر في جلسة البرلمان.

وهرع نواب البرلمان، نحو بيتميز (53 عامًا) سريعًا محاولين إسعافه، قبل أن ينقلوه إلى المستشفى، حيث أشار الأطباء إلى أنه الآن "في حالة حرجة".
وحسبما أفادت صحيفة "ديلي صباح"، يعاني بيتميز، من مرض السكري.
وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن بيتميز يخضع للرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.
وبدوره، صرح رئيس حزب "السعادة الإسلامي"، تيميل كارامولا أوغلو، للصحفيين، بأن صحة بيتميز، لا تزال في خطر، داعيا الجميع للصلاة من أجل شفائه.
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