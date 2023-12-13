https://sputnikarabic.ae/20231213/برلماني-فرنسي-يبشر-زيلينسكي-بانقطاع-نبع-المساعدات-الأمريكي-1084029809.html
برلماني فرنسي يبشر زيلينسكي بانقطاع نبع المساعدات الأمريكي
برلماني فرنسي يبشر زيلينسكي بانقطاع نبع المساعدات الأمريكي
علّق زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالقول إن خطابه في الكونغرس... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T07:10+0000
2023-12-13T07:10+0000
2023-12-13T07:13+0000
العالم
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وعلق فيليبو عبر صفحته الخاصة على منصة "إكس"، بالقول: "كارثة جديدة لزيلينسكي، الذي ارتكب اليوم خطأ كبيرا في الكونغرس الأمريكي!"، إذ قال زيلينسكي، خلال كلمته في الكونغرس، إن "أي مسؤول أمريكي يرفض التصويت على خطة مساعدة بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، هو دمية لبوتين".وتابع فيليبو، بالقول: "كان أعضاء الكونغرس الأمريكي غاضبين من سلوك زعيم نظام كييف، الذي حرم زيلينسكي من فرصة جيدة للحصول على مزيد من المساعدة من الولايات المتحدة".ووصل زيلينسكي إلى واشنطن، لإجراء محادثات في الوقت الذي منع فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في طلب البيت الأبيض للحصول على أموال لأوكرانيا وإسرائيل، واحتياجات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231212/ضابط-سابق-في-سي-آي-إيه-المجتمع-الدولي-يريد-إقالة-زيلينسكي-1084014286.html
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العالم
برلماني فرنسي يبشر زيلينسكي بانقطاع نبع المساعدات الأمريكي
07:10 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 07:13 GMT 13.12.2023)
علّق زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالقول إن خطابه في الكونغرس الأمريكي، يظهر السلوك الوقح الذي يتبعه في الآونة الأخيرة.
وعلق فيليبو عبر صفحته الخاصة على منصة "إكس"، بالقول: "كارثة جديدة لزيلينسكي، الذي ارتكب اليوم خطأ كبيرا في الكونغرس الأمريكي!"، إذ قال زيلينسكي، خلال كلمته في الكونغرس، إن "أي مسؤول أمريكي يرفض التصويت على خطة مساعدة بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، هو دمية لبوتين".
وتابع فيليبو، بالقول: "كان أعضاء الكونغرس الأمريكي غاضبين من سلوك زعيم نظام كييف، الذي حرم زيلينسكي من فرصة جيدة للحصول على مزيد من المساعدة من الولايات المتحدة".
ووصل زيلينسكي إلى واشنطن، لإجراء محادثات في الوقت الذي منع فيه الجمهوريون في مجلس الشيوخ النظر في طلب البيت الأبيض للحصول على أموال لأوكرانيا وإسرائيل، واحتياجات أخرى.