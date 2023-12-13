تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حماس تؤكد انفتاحها على أي مبادرات لوقف العدوان

الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت من جديد وهذه المرة بأغلبية ساحقة على قرار آخر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، وهي دعوة فشل مجلس الأمن في تنفيذها مع استمرار الفيتو الأمريكي.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزم لكن حتى قرارات مجلس الأمن وكل القرارات الأخرى لا تلتزم بها إسرائيل بل تهاجم من يقوم بإصدارها أو يدعمها.
يرى الجميع أن القرار الثاني من الجمعية العامة للأمم المتحدة سوف يضيع أيضا دون أي تأثير لوقف الحرب المستمرة للشهر الثالث والتي تحصد يوميا المئات من الأطفال والنساء والأبرياء من المدنيين.
تتزايد الخلافات الإسرائيلية الداخلية، خاصة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويائير لابيد، زعيم المعارضة، بعدما اتهمه الأخير بأنه "يثير" دوما المشاكل، سواء مع وزير الدفاع، غالانت، أو عضو مجلس الحرب، غانتس، أو خارجيا مع الإدارة الأمريكية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن جهاز المخابرات الألمانية يشارك في مفاوضات بشأن صفقة استعادة رهائن جديدة بين إسرائيل وحركة "حماس"، خاصة وأن ألمانيا سبق المشاركة في صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، والقتيل الإسرائيلي، رون أراد.
ويشار إلى أن أحد الملفات المهمة المتوقع طرحها خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، المفترض عقده في وقت لاحق اليوم، هو فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية.
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22:16 GMT 13.12.2023
البيت الأبيض: واشنطن عبّرت لإسرائيل عن "مخاوف" حيال سقوط ضحايا مدنيين في قطاع غزة