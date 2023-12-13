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https://sputnikarabic.ae/20231213/حتى-سالب-50-درجة-تحت-الصفر-الصقيع-غير-المعهود-في-سيبيريا-1084039212.html
حتى 50 درجة مئوية تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا
حتى 50 درجة مئوية تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا
حتى سالب 50 درجة تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا
2023-12-13T12:30+0000
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وفي شمال منطقة الفولغا الروسية، في مقاطعتي كيروف وبيرم، يصل الصقيع إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. وفي كورغان، بسبب سوء الأحوال الجوية، تم نقل تلامذة المدارس إلى نظام التعليم عن بعد، وفي مقاطعة سفيردلوفسك، أدى الصقيع إلى انفجار بطاريات التدفئة وتوقفها عن العمل.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا للصقيع غير المعهود في سيبيريا.
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الصقيع، سيبيريا، روسيا
الصقيع، سيبيريا، روسيا

حتى 50 درجة مئوية تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا

12:30 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 13.12.2023)
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منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انخفض مقياس الحرارة بمقدار 20 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي في المقاطعات الفيدرالية الشمالية الغربية والوسطى لروسيا الاتحادية، ولا تزال درجات الحرارة أكثر من 35 درجة مئوية تحت الصفر، وفق ما أفاده الموقع الإلكتروني "كراسنويارسك أونلاين".
وفي شمال منطقة الفولغا الروسية، في مقاطعتي كيروف وبيرم، يصل الصقيع إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. وفي كورغان، بسبب سوء الأحوال الجوية، تم نقل تلامذة المدارس إلى نظام التعليم عن بعد، وفي مقاطعة سفيردلوفسك، أدى الصقيع إلى انفجار بطاريات التدفئة وتوقفها عن العمل.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا للصقيع غير المعهود في سيبيريا.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة في أحد شوارع نوفوسيبيرسك. انخفضت درجة الحرارة إلى مستوى قياسي 42 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة نوفوسيبيرسك، ووفقا لمركز الأرصاد الجوية لغربي سيبيريا، سيستمر الصقيع الشديد، حتى 13 ديسمبر الجاري، في خمس مناطق غرب سيبيريا.

فتاة في أحد شوارع نوفوسيبيرسك. انخفضت درجة الحرارة إلى مستوى قياسي 42 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة نوفوسيبيرسك، ووفقا لمركز الأرصاد الجوية لغربي سيبيريا، سيستمر الصقيع الشديد، حتى 13 ديسمبر الجاري، في خمس مناطق غرب سيبيريا. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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فتاة في أحد شوارع نوفوسيبيرسك. انخفضت درجة الحرارة إلى مستوى قياسي 42 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة نوفوسيبيرسك، ووفقا لمركز الأرصاد الجوية لغربي سيبيريا، سيستمر الصقيع الشديد، حتى 13 ديسمبر الجاري، في خمس مناطق غرب سيبيريا.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

البط البري على نهر ينيسي في كراسنويارسك عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجةمئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

البط البري على نهر ينيسي في كراسنويارسك عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجةمئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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البط البري على نهر ينيسي في كراسنويارسك عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجةمئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

أحد ركاب حافلة عمومية ينظر من خلال نافذة تجمدت بفعل الصقيع عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة تحت الصفر.

أحد ركاب حافلة عمومية ينظر من خلال نافذة تجمدت بفعل الصقيع عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة تحت الصفر. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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أحد ركاب حافلة عمومية ينظر من خلال نافذة تجمدت بفعل الصقيع عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة تحت الصفر.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

سيارة تسير على طول جزيرة "أوتديخ" عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير الطبيعي الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل في إقليم كراسنويارسك، وفي مناطق أخرى من سيبيريا.

سيارة تسير على طول جزيرة &quot;أوتديخ&quot; عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير الطبيعي الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل في إقليم كراسنويارسك، وفي مناطق أخرى من سيبيريا. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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سيارة تسير على طول جزيرة "أوتديخ" عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير الطبيعي الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل في إقليم كراسنويارسك، وفي مناطق أخرى من سيبيريا.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

منظار مغطى بالثلوج والصقيع في منطقة المشي الجديدة "ستريلكا" في حديقة تاتيشيف على ضفة قناة كاشينسكايا التابعة لنهر ينيسي، في جزيرة "تاتيشيف"، في درجة حرارة تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة الحرارة في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

منظار مغطى بالثلوج والصقيع في منطقة المشي الجديدة &quot;ستريلكا&quot; في حديقة تاتيشيف على ضفة قناة كاشينسكايا التابعة لنهر ينيسي، في جزيرة &quot;تاتيشيف&quot;، في درجة حرارة تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة الحرارة في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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منظار مغطى بالثلوج والصقيع في منطقة المشي الجديدة "ستريلكا" في حديقة تاتيشيف على ضفة قناة كاشينسكايا التابعة لنهر ينيسي، في جزيرة "تاتيشيف"، في درجة حرارة تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة الحرارة في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

تمثال يسمى "بوخيشينيه يفروبي" (بالروسية: اختطاف أوروبا) عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في الشارع الذي سمي على اسم صحيفة روسية "عامل كراسنويارسك" في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير المعتاد الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أكثر في إقليم كراسنويارسك وفي مناطق أخرى من سيبيريا.

تمثال يسمى &quot;بوخيشينيه يفروبي&quot; (بالروسية: اختطاف أوروبا) عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في الشارع الذي سمي على اسم صحيفة روسية &quot;عامل كراسنويارسك&quot; في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير المعتاد الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أكثر في إقليم كراسنويارسك وفي مناطق أخرى من سيبيريا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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تمثال يسمى "بوخيشينيه يفروبي" (بالروسية: اختطاف أوروبا) عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في الشارع الذي سمي على اسم صحيفة روسية "عامل كراسنويارسك" في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير المعتاد الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أكثر في إقليم كراسنويارسك وفي مناطق أخرى من سيبيريا.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

أحد المارة يمسك بهاتف محمول وسط كراسنويارسك في درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

أحد المارة يمسك بهاتف محمول وسط كراسنويارسك في درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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أحد المارة يمسك بهاتف محمول وسط كراسنويارسك في درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

يقوم جرار بإزالة الثلوج عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

يقوم جرار بإزالة الثلوج عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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يقوم جرار بإزالة الثلوج عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يطعم الحمام والبط البري على ضفاف نهر ينيسي المغطى بالضباب البارد عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على الجسر المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

رجل يطعم الحمام والبط البري على ضفاف نهر ينيسي المغطى بالضباب البارد عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على الجسر المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل يطعم الحمام والبط البري على ضفاف نهر ينيسي المغطى بالضباب البارد عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على الجسر المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

المارة على جسر فينوغرادوفسكي للمشاة الذي يربط وسط الضفة اليسرى للمدينة وجزيرة "تاتيشيف" عبر قناة كاشينسكايا في ينيسي في كراسنويارسك، عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

المارة على جسر فينوغرادوفسكي للمشاة الذي يربط وسط الضفة اليسرى للمدينة وجزيرة &quot;تاتيشيف&quot; عبر قناة كاشينسكايا في ينيسي في كراسنويارسك، عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Ilya Naymushin
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المارة على جسر فينوغرادوفسكي للمشاة الذي يربط وسط الضفة اليسرى للمدينة وجزيرة "تاتيشيف" عبر قناة كاشينسكايا في ينيسي في كراسنويارسك، عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.

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