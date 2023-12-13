https://sputnikarabic.ae/20231213/حتى-سالب-50-درجة-تحت-الصفر-الصقيع-غير-المعهود-في-سيبيريا-1084039212.html

حتى 50 درجة مئوية تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا

حتى 50 درجة مئوية تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا

حتى سالب 50 درجة تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا

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وفي شمال منطقة الفولغا الروسية، في مقاطعتي كيروف وبيرم، يصل الصقيع إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر. وفي كورغان، بسبب سوء الأحوال الجوية، تم نقل تلامذة المدارس إلى نظام التعليم عن بعد، وفي مقاطعة سفيردلوفسك، أدى الصقيع إلى انفجار بطاريات التدفئة وتوقفها عن العمل.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا للصقيع غير المعهود في سيبيريا.

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الصقيع، سيبيريا، روسيا