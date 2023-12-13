حتى 50 درجة مئوية تحت الصفر... الصقيع غير المعهود في سيبيريا
فتاة في أحد شوارع نوفوسيبيرسك. انخفضت درجة الحرارة إلى مستوى قياسي 42 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة نوفوسيبيرسك، ووفقا لمركز الأرصاد الجوية لغربي سيبيريا، سيستمر الصقيع الشديد، حتى 13 ديسمبر الجاري، في خمس مناطق غرب سيبيريا.
فتاة في أحد شوارع نوفوسيبيرسك. انخفضت درجة الحرارة إلى مستوى قياسي 42 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة نوفوسيبيرسك، ووفقا لمركز الأرصاد الجوية لغربي سيبيريا، سيستمر الصقيع الشديد، حتى 13 ديسمبر الجاري، في خمس مناطق غرب سيبيريا.
البط البري على نهر ينيسي في كراسنويارسك عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجةمئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
البط البري على نهر ينيسي في كراسنويارسك عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجةمئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
أحد ركاب حافلة عمومية ينظر من خلال نافذة تجمدت بفعل الصقيع عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة تحت الصفر.
أحد ركاب حافلة عمومية ينظر من خلال نافذة تجمدت بفعل الصقيع عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أقل من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة تحت الصفر.
سيارة تسير على طول جزيرة "أوتديخ" عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير الطبيعي الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل في إقليم كراسنويارسك، وفي مناطق أخرى من سيبيريا.
سيارة تسير على طول جزيرة "أوتديخ" عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير الطبيعي الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل في إقليم كراسنويارسك، وفي مناطق أخرى من سيبيريا.
منظار مغطى بالثلوج والصقيع في منطقة المشي الجديدة "ستريلكا" في حديقة تاتيشيف على ضفة قناة كاشينسكايا التابعة لنهر ينيسي، في جزيرة "تاتيشيف"، في درجة حرارة تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة الحرارة في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
منظار مغطى بالثلوج والصقيع في منطقة المشي الجديدة "ستريلكا" في حديقة تاتيشيف على ضفة قناة كاشينسكايا التابعة لنهر ينيسي، في جزيرة "تاتيشيف"، في درجة حرارة تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة الحرارة في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
تمثال يسمى "بوخيشينيه يفروبي" (بالروسية: اختطاف أوروبا) عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في الشارع الذي سمي على اسم صحيفة روسية "عامل كراسنويارسك" في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير المعتاد الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أكثر في إقليم كراسنويارسك وفي مناطق أخرى من سيبيريا.
تمثال يسمى "بوخيشينيه يفروبي" (بالروسية: اختطاف أوروبا) عند درجة حرارة 34 درجة مئوية تحت الصفر في الشارع الذي سمي على اسم صحيفة روسية "عامل كراسنويارسك" في كراسنويارسك. يستمر الصقيع غير المعتاد الذي يصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر أو أكثر في إقليم كراسنويارسك وفي مناطق أخرى من سيبيريا.
أحد المارة يمسك بهاتف محمول وسط كراسنويارسك في درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
أحد المارة يمسك بهاتف محمول وسط كراسنويارسك في درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
يقوم جرار بإزالة الثلوج عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
يقوم جرار بإزالة الثلوج عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
رجل يطعم الحمام والبط البري على ضفاف نهر ينيسي المغطى بالضباب البارد عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على الجسر المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
رجل يطعم الحمام والبط البري على ضفاف نهر ينيسي المغطى بالضباب البارد عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو 27 درجة مئوية تحت الصفر على الجسر المركزي في كراسنويارسك. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
المارة على جسر فينوغرادوفسكي للمشاة الذي يربط وسط الضفة اليسرى للمدينة وجزيرة "تاتيشيف" عبر قناة كاشينسكايا في ينيسي في كراسنويارسك، عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.
المارة على جسر فينوغرادوفسكي للمشاة الذي يربط وسط الضفة اليسرى للمدينة وجزيرة "تاتيشيف" عبر قناة كاشينسكايا في ينيسي في كراسنويارسك، عند درجة حرارة هواء تبلغ نحو27 درجة مئوية تحت الصفر. خلال النهار، انخفضت درجة حرارة الهواء في كراسنويارسك إلى أكثر من 30 درجة تحت الصفر، وفي المناطق الوسطى والجنوبية من المنطقة إلى أكثر من 40 درجة مئوية تحت الصفر.