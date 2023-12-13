https://sputnikarabic.ae/20231213/حزب-الله-يعلن-مقتل-عنصر-جديد-من-قواته-في-قصف-إسرائيلي-على-جنوب-لبنان-1084046753.html
"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد أفراده في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T13:47+0000
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وقال "حزب الله"، في بيانه، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي بسام شيت "أمير" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".وأطلق الجيش الإسرائيلي، في وفت سابق اليوم، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة في اتجاه الأودية المجاورة المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدة طربيخا اللبنانية على الحدود بين البلدين.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الحربي المعادي، أغار ليلا، على كفركلا وسط البلدة، وأطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، حتى صباح اليوم".وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي السورية واللبنانية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231213/حزب-الله-يقصف-8-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084027699.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
"حزب الله" يعلن مقتل عنصر جديد من قواته في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد أفراده في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.
وقال "حزب الله"، في بيانه، إن "المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد علي بسام شيت "أمير" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
وأطلق الجيش الإسرائيلي، في وفت سابق اليوم، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة
في اتجاه الأودية المجاورة المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدة طربيخا اللبنانية على الحدود بين البلدين.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام
في لبنان، بأن "الطيران الحربي المعادي، أغار ليلا، على كفركلا وسط البلدة، وأطلق القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مجرى نهر الليطاني واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، حتى صباح اليوم".
وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان
، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي السورية واللبنانية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.
يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.