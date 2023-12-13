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https://sputnikarabic.ae/20231213/خبير-اليمن-يفرض-سيطرته-على-البحر-الأحمر-وجاهز-لكل-السيناريوهات-1084042057.html
خبير: اليمن يفرض سيطرته على البحر الأحمر وجاهز لكل السيناريوهات
خبير: اليمن يفرض سيطرته على البحر الأحمر وجاهز لكل السيناريوهات
أكد الخبير في الشأن اليمني، عبد الحافظ مُعجب، أن "القوات المسلحة اليمنية، لن تسمح بمرور أي سفينة إلى الموانئ الإسرائيلية سواء من البحر الأحمر أو البحر العربي،... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T11:06+0000
2023-12-13T11:11+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت الخبير مُعجب إلى أن "استهداف السفينة النرويجية بالصواريخ، أمس الثلاثاء، جاء بعد تجاهلها نداءات طاقم البحرية اليمنية، ما استوجب الرد عليها بطريقة مدروسة بدون إحراقها كاملة"، مؤكدا أن "السفن التي كانت متجهة إلى إسرائيل واستجابت للنداءات وغيرت مسارها، لم يتم التعرض إليها".وأوضح الخبير أنه "عند اتخاذ القوات المسلحة اليمنية خطوة الحرب على إسرائيل، وإغلاقها مضيق باب المندب أمام السفن المتجهة إليها، كانت تدرك تماما أن تبعات ذلك القرار لن تكون بسيطة، وتوقعت خوض معارك مع البحرية الأمريكية والإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنها "جاهزة لكل السيناريوهات".وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها "تلقت تقريرا بشأن وقوع حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب باب المندب باليمن". ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أية أنشطة مثيرة للشبهات.
https://sputnikarabic.ae/20231212/قيادي-يمني-لـسبوتنيك-استهداف-السفن-في-البحر-الأحمر-يضع-قواعد-جديدة-للحرب-1084018279.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

خبير: اليمن يفرض سيطرته على البحر الأحمر وجاهز لكل السيناريوهات

11:06 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 11:11 GMT 13.12.2023)
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISسفينة على سواحل اليمن
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أكد الخبير في الشأن اليمني، عبد الحافظ مُعجب، أن "القوات المسلحة اليمنية، لن تسمح بمرور أي سفينة إلى الموانئ الإسرائيلية سواء من البحر الأحمر أو البحر العربي، لأنها تفرض سيطرتها على كل هذا النطاق البحري، واعتزمت إغلاق مضيق باب المندب".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت الخبير مُعجب إلى أن "استهداف السفينة النرويجية بالصواريخ، أمس الثلاثاء، جاء بعد تجاهلها نداءات طاقم البحرية اليمنية، ما استوجب الرد عليها بطريقة مدروسة بدون إحراقها كاملة"، مؤكدا أن "السفن التي كانت متجهة إلى إسرائيل واستجابت للنداءات وغيرت مسارها، لم يتم التعرض إليها".

وذكّر أن "القوات المسلحة اليمنية أعلنت، سابقا، بوضوح أنها في حالة حرب مع إسرائيل، ولن تسمح بمرور السفن إلى موانئ ذلك الكيان، إلا أن بعض السفن أرادت التعدي على السيادة اليمنية ونداءاتها البحرية"، مؤكدا أنه "يتم التعامل مع كل السفن بصرامة وفق القوانين البحرية".

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قيادي يمني لـ"سبوتنيك": استهداف السفن في البحر الأحمر يضع قواعد جديدة للحرب
أمس, 15:56 GMT
وأوضح الخبير أنه "عند اتخاذ القوات المسلحة اليمنية خطوة الحرب على إسرائيل، وإغلاقها مضيق باب المندب أمام السفن المتجهة إليها، كانت تدرك تماما أن تبعات ذلك القرار لن تكون بسيطة، وتوقعت خوض معارك مع البحرية الأمريكية والإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنها "جاهزة لكل السيناريوهات".
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقريرا حول وقوع حادث في محيط مضيق باب المندب غرب ميناء الحديدة اليمني.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها "تلقت تقريرا بشأن وقوع حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب باب المندب باليمن". ونصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أية أنشطة مثيرة للشبهات.
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