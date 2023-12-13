عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20231213/خبير-روسيا-تتمسك-بقرارات-مجلس-الأمن-فيما-يخص-القضية-الفلسطينية-مع-حل-الدولتين--1084050079.html
خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T14:26+0000
2023-12-13T14:26+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0d/1084049893_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_233d57ad5589369b24a568f73e4c0e06.png
خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
لافروف يعلن بأن روسيا لن توافق على تسوية تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية. يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. يقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. وهو ما قال عنه رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة الدكتور أحمد مصطفى:الدنمارك ترفض مساعدة موسكو للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي". وهو ما قال عنه المحلل السياسي يوسف جابر:هانتر بايدن يدلي بشهادته أمام الكونغرس في إطار استغلال منصب والده. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي ستيفن صهيوني:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0d/1084049893_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_c06022e4163ee7f28d6144bfb299479d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين

14:26 GMT 13.12.2023
راديو
خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
لافروف يعلن بأن روسيا لن توافق على تسوية تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية. يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:

"واضح تماما أن روسيا دائما تتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي، بالنسبة للقضية الفلسطينية، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وترى أنه قد تشكلت كل الأرضية لحل هذا النزاع على أساس إنشاء دولتين".

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. يقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:

"مجلس الأمن وأغلبية أعضائه ممثلا بالأمين العام، يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، ولكن الفيتو الأمريكي هو المعطل، والمعركة حاليا ليست مع إسرائيل فقط، ولكن مع الولايات المتحدة، وهذا يدل على أنها دولة غير راشدة، ولا تستحق أن تكون من قيادات العالم".

بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. وهو ما قال عنه رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة الدكتور أحمد مصطفى:

"وصلت المديونية الأمريكية بسبب مساعدات أوكرانيا إلى 32 مليون دولار، يعني 100 ألف دولار لكل مواطن أمريكي ما ينذر بفضيحة مالية شبيهة بـ2008 ولو أن بايدن وعد بتقديم هذه الحزمة إلا أن الكونغرس لم يوافق بعد، ولا أعتقد أنه سيوافق في ظل حالة الغضب من بايدن بسبب التعاطف الأمريكي مع غزة من جهة وشعورهم بأنهم خدعوا في أوكرانيا".

الدنمارك ترفض مساعدة موسكو للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي". وهو ما قال عنه المحلل السياسي يوسف جابر:
"الولايات المتحدة هي من تضغط على الدنمارك وكل الدول الأوروبية لفك التعاون بشتى المجالات مع روسيا بما في ذلك الاقتصادية والطاقوية بهدف تضييق الخناق على روسيا وأوروبا معا وضمان سيطرتها على القارة من خلال بيع غازها المرتفع بأربعة أضعاف عن الغاز الروسي".
هانتر بايدن يدلي بشهادته أمام الكونغرس في إطار استغلال منصب والده. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي ستيفن صهيوني:
"الجمهوريون على أبواب انتخابات رئاسية ومرشحهم الأبرز دونالد ترامب وسيفعلون كل ما بوسعهم لفضح بايدن ونجله وكل الملفات المتعلقة بهما بما في ذلك الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. قرار أممي بأغلبية ساحقة لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو وصور13:45 GMTوحدة مدفعية ذاتية الدفع غفوزديكا خلال التدريبات التكتيكية في بريموري - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:05 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى.. مقتل 20 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة.. فيديو وصورأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала