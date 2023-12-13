https://sputnikarabic.ae/20231213/خبير-روسيا-تتمسك-بقرارات-مجلس-الأمن-فيما-يخص-القضية-الفلسطينية-مع-حل-الدولتين--1084050079.html
خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T14:26+0000
2023-12-13T14:26+0000
2023-12-13T14:26+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
لافروف يعلن بأن روسيا لن توافق على تسوية تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية. يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. يقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. وهو ما قال عنه رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة الدكتور أحمد مصطفى:الدنمارك ترفض مساعدة موسكو للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي". وهو ما قال عنه المحلل السياسي يوسف جابر:هانتر بايدن يدلي بشهادته أمام الكونغرس في إطار استغلال منصب والده. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي ستيفن صهيوني:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
لافروف يعلن بأن روسيا لن توافق على تسوية تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية. يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:
"واضح تماما أن روسيا دائما تتمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي، بالنسبة للقضية الفلسطينية، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وترى أنه قد تشكلت كل الأرضية لحل هذا النزاع على أساس إنشاء دولتين".
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. يقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:
"مجلس الأمن وأغلبية أعضائه ممثلا بالأمين العام، يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، ولكن الفيتو الأمريكي هو المعطل، والمعركة حاليا ليست مع إسرائيل فقط، ولكن مع الولايات المتحدة، وهذا يدل على أنها دولة غير راشدة، ولا تستحق أن تكون من قيادات العالم".
بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
. وهو ما قال عنه رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة الدكتور أحمد مصطفى:
"وصلت المديونية الأمريكية بسبب مساعدات أوكرانيا إلى 32 مليون دولار، يعني 100 ألف دولار لكل مواطن أمريكي ما ينذر بفضيحة مالية شبيهة بـ2008 ولو أن بايدن وعد بتقديم هذه الحزمة إلا أن الكونغرس لم يوافق بعد، ولا أعتقد أنه سيوافق في ظل حالة الغضب من بايدن بسبب التعاطف الأمريكي مع غزة من جهة وشعورهم بأنهم خدعوا في أوكرانيا".
الدنمارك ترفض مساعدة موسكو للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي". وهو ما قال عنه المحلل السياسي يوسف جابر:
"الولايات المتحدة هي من تضغط على الدنمارك وكل الدول الأوروبية لفك التعاون بشتى المجالات مع روسيا بما في ذلك الاقتصادية والطاقوية بهدف تضييق الخناق على روسيا وأوروبا معا وضمان سيطرتها على القارة من خلال بيع غازها المرتفع بأربعة أضعاف عن الغاز الروسي".
هانتر بايدن يدلي بشهادته أمام الكونغرس في إطار استغلال منصب والده. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي ستيفن صهيوني:
"الجمهوريون على أبواب انتخابات رئاسية ومرشحهم الأبرز دونالد ترامب وسيفعلون كل ما بوسعهم لفضح بايدن ونجله وكل الملفات المتعلقة بهما بما في ذلك الأنشطة البيولوجية في أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...