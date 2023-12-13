https://sputnikarabic.ae/20231213/خبير-روسيا-تتمسك-بقرارات-مجلس-الأمن-فيما-يخص-القضية-الفلسطينية-مع-حل-الدولتين--1084050079.html

خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين

خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T14:26+0000

2023-12-13T14:26+0000

2023-12-13T14:26+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين خبير: روسيا تتمسك بقرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الفلسطينية مع حل الدولتين

لافروف يعلن بأن روسيا لن توافق على تسوية تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية. يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامجنا:الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. يقول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:بايدن يوافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. وهو ما قال عنه رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة الدكتور أحمد مصطفى:الدنمارك ترفض مساعدة موسكو للتحقيق في تفجير "السيل الشمالي". وهو ما قال عنه المحلل السياسي يوسف جابر:هانتر بايدن يدلي بشهادته أمام الكونغرس في إطار استغلال منصب والده. وهو ما قال عنه الباحث بالشأن الأمريكي ستيفن صهيوني:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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نغم كباس https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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