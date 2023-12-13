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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/دبابة-روسية-مموهة-تدك-مواقع-أوكرانية-على-جبهة-كوبيانسك-فيديو-1084031681.html
دبابة روسية "مموهة" تدك مواقع أوكرانية على جبهة كوبيانسك... فيديو
دبابة روسية "مموهة" تدك مواقع أوكرانية على جبهة كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر فيه عمل القوات الروسية، في منطقة العملية العسكرية في كوبيانسك. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T08:35+0000
2023-12-13T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
نادي الفيديو
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية في المنطقة العسكرية الغربية، دمرت مواقع ونقاط إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك.وبحسب الفيديو المنشور، تقوم الدبابة الروسية بإطلاق القذائف على المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك.وتمت عملية تصحيح توجيه ضربات النيران بمساعدة طائرة من دون طيار، والتي بدورها صورت العمليات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديوشاهد أيضا: مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديوشاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوشاهد أيضا: طائرات روسية مسيرة تدمر نقاط تجمع قوات كييف بالجملة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231213/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1084027877.html
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روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو
روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو

دبابة روسية "مموهة" تدك مواقع أوكرانية على جبهة كوبيانسك... فيديو

08:35 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 13.12.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر فيه عمل القوات الروسية، في منطقة العملية العسكرية في كوبيانسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية في المنطقة العسكرية الغربية، دمرت مواقع ونقاط إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك.
وبحسب الفيديو المنشور، تقوم الدبابة الروسية بإطلاق القذائف على المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك.
وتمت عملية تصحيح توجيه ضربات النيران بمساعدة طائرة من دون طيار، والتي بدورها صورت العمليات.
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
02:22 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
شاهد أيضا: جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديو
شاهد أيضا: مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديو
شاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
شاهد أيضا: طائرات روسية مسيرة تدمر نقاط تجمع قوات كييف بالجملة... فيديو
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