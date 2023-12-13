https://sputnikarabic.ae/20231213/دبابة-روسية-مموهة-تدك-مواقع-أوكرانية-على-جبهة-كوبيانسك-فيديو-1084031681.html

دبابة روسية "مموهة" تدك مواقع أوكرانية على جبهة كوبيانسك... فيديو

دبابة روسية "مموهة" تدك مواقع أوكرانية على جبهة كوبيانسك... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر فيه عمل القوات الروسية، في منطقة العملية العسكرية في كوبيانسك. 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T08:35+0000

2023-12-13T08:35+0000

2023-12-13T08:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

نادي الفيديو

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية في المنطقة العسكرية الغربية، دمرت مواقع ونقاط إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك.وبحسب الفيديو المنشور، تقوم الدبابة الروسية بإطلاق القذائف على المواقع المحصنة للقوات الأوكرانية، في اتجاه كوبيانسك.وتمت عملية تصحيح توجيه ضربات النيران بمساعدة طائرة من دون طيار، والتي بدورها صورت العمليات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديوشاهد أيضا: مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديوشاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوشاهد أيضا: طائرات روسية مسيرة تدمر نقاط تجمع قوات كييف بالجملة... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20231213/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1084027877.html

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روسيا, رصد عسكري, نادي الفيديو