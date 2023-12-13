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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/زيلينسكي-يعترف-بخسارة-المزيد-من-الأراضي-في-حال-توقف-مساعدات-واشنطن-1084031301.html
زيلينسكي يعترف "بخسارة المزيد من الأراضي" في حال توقف مساعدات واشنطن
زيلينسكي يعترف "بخسارة المزيد من الأراضي" في حال توقف مساعدات واشنطن
أفادت صحيفة أمريكية، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اعترف بأنه من دون مساعدة أمريكية، سيتعين على القوات المسلحة الأوكرانية، تسليم الأراضي للجيش... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T08:27+0000
2023-12-13T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قال للمشرعين إن بلاده لن تتخلى أبدا عن القتال ضد القوات الروسية، لكنه حذر من أنه ومن دون المزيد من المساعدة، سيصبح الصراع أكثر وحشية، حيث يتنازل جيشه حتما عن الأراضي لخصمه المصمم والمسلح جيدا".وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر صحفية، إلى "فشل السياسي الأوكراني في إقناع الكونغرس الأمريكي بضرورة تقديم المساعدة لكييف، بمبلغ يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته إلى كييف، التي وصفتها وسائل الإعلام الغربية "بالمفاجئة"، عن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد، يشمل ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات مراقبة جوية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات سيعلن عنها خلال أيام.وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن "البيت الأبيض": "أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي، وإعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا، وسيادتها وسلامة أراضيها".
https://sputnikarabic.ae/20231212/برلماني-أمريكي-يصف-خطاب-زيلينسكي-بأنه-قمامة-قديمة-1084021770.html
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العالم

زيلينسكي يعترف "بخسارة المزيد من الأراضي" في حال توقف مساعدات واشنطن

08:27 GMT 13.12.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت صحيفة أمريكية، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اعترف بأنه من دون مساعدة أمريكية، سيتعين على القوات المسلحة الأوكرانية، تسليم الأراضي للجيش الروسي.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قال للمشرعين إن بلاده لن تتخلى أبدا عن القتال ضد القوات الروسية، لكنه حذر من أنه ومن دون المزيد من المساعدة، سيصبح الصراع أكثر وحشية، حيث يتنازل جيشه حتما عن الأراضي لخصمه المصمم والمسلح جيدا".
وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر صحفية، إلى "فشل السياسي الأوكراني في إقناع الكونغرس الأمريكي بضرورة تقديم المساعدة لكييف، بمبلغ يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات".
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
برلماني أمريكي يصف خطاب زيلينسكي بأنه "قمامة قديمة"
أمس, 18:01 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته إلى كييف، التي وصفتها وسائل الإعلام الغربية "بالمفاجئة"، عن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد، يشمل ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات مراقبة جوية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات سيعلن عنها خلال أيام.
وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن "البيت الأبيض": "أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي، وإعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا، وسيادتها وسلامة أراضيها".
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