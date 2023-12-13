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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/زيلينسكي-يعد-باستدعاء-الرجال-حتى-عمر-الـ45-بسبب-الخسائر-الفادحة-لعناصر-قواته-1084047879.html
زيلينسكي يعد باستدعاء الرجال حتى عمر الـ45 بسبب الخسائر الفادحة لعناصر قواته
زيلينسكي يعد باستدعاء الرجال حتى عمر الـ45 بسبب الخسائر الفادحة لعناصر قواته
أفادت صحيفة أمريكية، بأن فلاديمير زيلينسكي صرح خلال زيارة للولايات المتحدة، لأعضاء الكونغرس الأمريكي أن أوكرانيا ستجند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا في... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T14:12+0000
2023-12-13T14:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الصحيفة: "واجه زيلينسكي، الذي حظي بحفاوة بالغة في زيارته الأولى إلى "الكابيتول هيل" قبل عام، استقبالا باردا يوم الثلاثاء في اجتماعات مغلقة مع المشرعين. وفي ديسمبر الماضي، قال في جلسة مشتركة مبتهجة للكونغرس إن "أوكرانيا على قيد الحياة وبصحة جيدة".وقالت صحيفة " نيويورك تايمز" نقلا عن القائد السابق للكتيبة الأوكرانية يفغيني ديكي: "لم تعلن كييف عن أهداف لعدد التعبئة أو الخسائر، لكن قائد الكتيبة ديكي يقدر أن أوكرانيا ستحتاج إلى حشد 20 ألف جندي شهريا طوال العام المقبل لدعم الجيش على حد سواء لتعويض القتلى والجرحى وتنفيذ عمليات التناوب".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع مع زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.وفي أكتوبر/تشرين الأول، طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس الموافقة على حزمة من التمويل الإضافي، تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس. في أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت مجلة تايم، نقلا عن أحد مساعدي فلاديمير زيلينسكي، أن صفوف الجيش الأوكراني أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.
https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلة-عسكرية-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-وضع-الجيش-الأوكراني-الحرج-1084045952.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

زيلينسكي يعد باستدعاء الرجال حتى عمر الـ45 بسبب الخسائر الفادحة لعناصر قواته

14:12 GMT 13.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفادت صحيفة أمريكية، بأن فلاديمير زيلينسكي صرح خلال زيارة للولايات المتحدة، لأعضاء الكونغرس الأمريكي أن أوكرانيا ستجند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا في الجيش، بالإضافة إلى ذلك، قد تضطر كييف إلى "اللجوء إلى حرب العصابات" بسبب انخفاض المساعدات.
وقالت الصحيفة: "واجه زيلينسكي، الذي حظي بحفاوة بالغة في زيارته الأولى إلى "الكابيتول هيل" قبل عام، استقبالا باردا يوم الثلاثاء في اجتماعات مغلقة مع المشرعين. وفي ديسمبر الماضي، قال في جلسة مشتركة مبتهجة للكونغرس إن "أوكرانيا على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وأضافت صحيفة "بلومبرج": "أخبر (زيلينسكي) المشرعين هذه المرة، أن بلاده ستجند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا وقد تضطر إلى اللجوء إلى حرب العصابات مع تزايد ندرة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين".

وقالت صحيفة " نيويورك تايمز" نقلا عن القائد السابق للكتيبة الأوكرانية يفغيني ديكي: "لم تعلن كييف عن أهداف لعدد التعبئة أو الخسائر، لكن قائد الكتيبة ديكي يقدر أن أوكرانيا ستحتاج إلى حشد 20 ألف جندي شهريا طوال العام المقبل لدعم الجيش على حد سواء لتعويض القتلى والجرحى وتنفيذ عمليات التناوب".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
مجلة عسكرية تدق ناقوس الخطر بسبب وضع الجيش الأوكراني الحرج
13:27 GMT
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع مع زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس الموافقة على حزمة من التمويل الإضافي، تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس.

ويتعرض طلب البيت الأبيض للحصول على 61 مليار دولار إضافية لأوكرانيا للرفض من قِبَل المعارضة الجمهورية، التي يريد أغلبها مقايضة المساعدات بإصلاح جذري للهجرة، في حين تشكك أقلية في الحكم من وراء المزيد من الإنفاق وتدعو إلى بذل الجهود لإنهاء الصراع. وفي الوقت نفسه، اعترفت الإدارة بأن الأموال المخصصة سابقًا لمساعدة كييف بدأت تنفد، ولهذا السبب تتناقص طرود الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

في أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت مجلة تايم، نقلا عن أحد مساعدي فلاديمير زيلينسكي، أن صفوف الجيش الأوكراني أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.
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