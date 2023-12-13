https://sputnikarabic.ae/20231213/زيلينسكي-يعد-باستدعاء-الرجال-حتى-عمر-الـ45-بسبب-الخسائر-الفادحة-لعناصر-قواته-1084047879.html

زيلينسكي يعد باستدعاء الرجال حتى عمر الـ45 بسبب الخسائر الفادحة لعناصر قواته

زيلينسكي يعد باستدعاء الرجال حتى عمر الـ45 بسبب الخسائر الفادحة لعناصر قواته

أفادت صحيفة أمريكية، بأن فلاديمير زيلينسكي صرح خلال زيارة للولايات المتحدة، لأعضاء الكونغرس الأمريكي أن أوكرانيا ستجند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا في... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T14:12+0000

2023-12-13T14:12+0000

2023-12-13T14:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "واجه زيلينسكي، الذي حظي بحفاوة بالغة في زيارته الأولى إلى "الكابيتول هيل" قبل عام، استقبالا باردا يوم الثلاثاء في اجتماعات مغلقة مع المشرعين. وفي ديسمبر الماضي، قال في جلسة مشتركة مبتهجة للكونغرس إن "أوكرانيا على قيد الحياة وبصحة جيدة".وقالت صحيفة " نيويورك تايمز" نقلا عن القائد السابق للكتيبة الأوكرانية يفغيني ديكي: "لم تعلن كييف عن أهداف لعدد التعبئة أو الخسائر، لكن قائد الكتيبة ديكي يقدر أن أوكرانيا ستحتاج إلى حشد 20 ألف جندي شهريا طوال العام المقبل لدعم الجيش على حد سواء لتعويض القتلى والجرحى وتنفيذ عمليات التناوب".وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع مع زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.وفي أكتوبر/تشرين الأول، طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس الموافقة على حزمة من التمويل الإضافي، تشمل 61 مليار دولار لأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا في الكونغرس. في أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت مجلة تايم، نقلا عن أحد مساعدي فلاديمير زيلينسكي، أن صفوف الجيش الأوكراني أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا.

https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلة-عسكرية-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-وضع-الجيش-الأوكراني-الحرج-1084045952.html

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