https://sputnikarabic.ae/20231213/زيلينسكي-يكذب-على-الغرب-حول-وضع-الجبهة-مرتين-في-يوم-واحد--1084052886.html

زيلينسكي يكذب على الغرب حول وضع الجبهة "مرتين" في يوم واحد

زيلينسكي يكذب على الغرب حول وضع الجبهة "مرتين" في يوم واحد

كذب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على الصحافة الغربية بشأن الوضع على الجبهة للمرة الثانية خلال يوم واحد. 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T14:39+0000

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وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في أوسلو: "روسيا "لم تحقق نصراً واحداً" هذا العام، والقوات الروسية "لم تكن قادرة على السيطرة على أي منطقة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مايو/أيار، عن التحرير الكامل لمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي أغسطس/آب، أفادت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم القوات الروسية على اتجاه كوبيانسك، وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير قرية أرتيموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية غرب مدينة أرتيوموفسك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلة-عسكرية-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-وضع-الجيش-الأوكراني-الحرج-1084045952.html

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