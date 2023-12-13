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شركة سعودية تفوز بعقد لرفع إنتاجية حقلين نفطيين في مصر
شركة سعودية تفوز بعقد لرفع إنتاجية حقلين نفطيين في مصر
أعلنت شركة "أديس" السعودية، اليوم الأربعاء، فوزها بعقد من الهيئة المصرية العامة للبترول لتشغيل ورفع إنتاجية حقلين نفطيين في مصر. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T09:21+0000
2023-12-13T09:21+0000
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وقالت الشركة في بيان، إن الاتفاقية تنص على إنشاء تحالف مع شريك محلي متخصص في مجال التنقيب وإنتاج النفط، لتشغيل ورفع إنتاجية الحقول المتقادمة التابعة لشركة سوكو وشركة أوسوكو.وأضاف البيان أن مدة العقد 10 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة. حسبما أفاد موقع "العربية.نت".وأوضح أن الاتفاقية، تستهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولي لتتجاوز مستويات الإنتاج الحالية، كما ستستفيذ "أديس" من العمالة المصرية بما يعزز مستويات الكفاءة وتعظيم العائد للمساهمين.وحسبما أفاد البيان، تتوقع الشركة أن تنعكس عوائد المشروع على أرباح الشركة بحلول عام 2025، حيث من المرجح أن يسهم المشروع بنسبة 5% من إجمالي أرباح أديس القابضة قبل خصم الفوائد والضرائب.يشار إلى أن شركة أديس القابضة هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج بقطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية.يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022 نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.وتبذل الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية جهودا كبيرة لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

شركة سعودية تفوز بعقد لرفع إنتاجية حقلين نفطيين في مصر

09:21 GMT 13.12.2023
© AFP 2023النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية
النفط السعودي - مواقع إنتاج النفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023
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أعلنت شركة "أديس" السعودية، اليوم الأربعاء، فوزها بعقد من الهيئة المصرية العامة للبترول لتشغيل ورفع إنتاجية حقلين نفطيين في مصر.
وقالت الشركة في بيان، إن الاتفاقية تنص على إنشاء تحالف مع شريك محلي متخصص في مجال التنقيب وإنتاج النفط، لتشغيل ورفع إنتاجية الحقول المتقادمة التابعة لشركة سوكو وشركة أوسوكو.
وأضاف البيان أن مدة العقد 10 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة. حسبما أفاد موقع "العربية.نت".
وأوضح أن الاتفاقية، تستهدف زيادة معدلات الإنتاج البترولي لتتجاوز مستويات الإنتاج الحالية، كما ستستفيذ "أديس" من العمالة المصرية بما يعزز مستويات الكفاءة وتعظيم العائد للمساهمين.
وحسبما أفاد البيان، تتوقع الشركة أن تنعكس عوائد المشروع على أرباح الشركة بحلول عام 2025، حيث من المرجح أن يسهم المشروع بنسبة 5% من إجمالي أرباح أديس القابضة قبل خصم الفوائد والضرائب.
يشار إلى أن شركة أديس القابضة هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الحفر والإنتاج بقطاع النفط والغاز في المملكة العربية السعودية.
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يذكر أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعا في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.
بينما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022 نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.
وتبذل الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية جهودا كبيرة لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
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