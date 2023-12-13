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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/شولتس-انخفاض-الدعم-الدولي-لأوكرانيا-محتمل-1084056750.html
شولتس: انخفاض ​​الدعم الدولي لأوكرانيا محتمل
شولتس: انخفاض ​​الدعم الدولي لأوكرانيا محتمل
أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن الدعم الدولي لأوكرانيا سوف ينخفض وأن "حسابات الرئيس الروسي قد تصيب". 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T15:35+0000
2023-12-13T15:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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قال المستشار متحدثا في البرلمان الألماني: "كل شيء يشير إلى أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مصمم أكثر من أي وقت مضى على تركيع أوكرانيا عسكريا. وهو يراهن على أن الدعم الدولي لأوكرانيا سوف يتضاءل. وللأسف، هناك خطر من أن تنجح هذه الحسابات".وأشار إلى عدم وجود إجماع في الاتحاد الأوروبي بشأن تطوير التدابير اللازمة لتحقيق استقرار الميزانية الأوكرانية.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرح الكرملين بأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231213/زيلينسكي-يكذب-على-الغرب-حول-وضع-الجبهة-مرتين-في-يوم-واحد--1084052886.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

شولتس: انخفاض ​​الدعم الدولي لأوكرانيا محتمل

15:35 GMT 13.12.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوروزير المالية الألماني أولاف شولتز
وزير المالية الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Алексей Агарышев
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أفاد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن الدعم الدولي لأوكرانيا سوف ينخفض وأن "حسابات الرئيس الروسي قد تصيب".
قال المستشار متحدثا في البرلمان الألماني: "كل شيء يشير إلى أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مصمم أكثر من أي وقت مضى على تركيع أوكرانيا عسكريا. وهو يراهن على أن الدعم الدولي لأوكرانيا سوف يتضاءل. وللأسف، هناك خطر من أن تنجح هذه الحسابات".

ومن بين الأمثلة على ذلك، استشهد بالخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة بشأن مسألة تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وأشار إلى عدم وجود إجماع في الاتحاد الأوروبي بشأن تطوير التدابير اللازمة لتحقيق استقرار الميزانية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال شولتس إن التهديد بتقليل المساعدة المقدمة من الغرب لأوكرانيا لا يزال حقيقيا. ووفقا للمستشار، فإن روسيا تعول على خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الغرب.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
زيلينسكي يكذب على الغرب حول وضع الجبهة "مرتين" في يوم واحد
14:39 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وصرح الكرملين بأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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