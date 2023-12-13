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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/ضابط-أمريكي-سابق-لا-توجد-قوة-على-وجه-الكوكب-تمتلك-خبرة-الجيش-الروسي-1084061620.html
ضابط أمريكي سابق: لا توجد قوة على وجه الكوكب تمتلك خبرة الجيش الروسي
ضابط أمريكي سابق: لا توجد قوة على وجه الكوكب تمتلك خبرة الجيش الروسي
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي اكتسب خبرة لا تضاهى في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T17:33+0000
2023-12-13T17:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال ريتر: "لا توجد قوات مسلحة على هذا الكوكب تتمتع بنفس الخبرة التي تتمتع بها القوات الروسية، وكان بإمكان الجيش الأوكراني أن يكتسب خبرة مماثلة، لكنهم جميعًا ماتوا".وتابع: "الآن في صفوف القوات الأوكرانية أشخاص غير مدربين ليس لديهم المعدات اللازمة، ولا يعرفون كيفية استخدامها".وأوضح ريتر خلال مقابلة على "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "روسيا قامت اليوم ببناء نظام يقوم بتدريب عشرات الآلاف من المقاتلين وتحويل المتطوعين إلى جنود محترفين، وأن الروس وحدهم هم الذين يملكون مثل هذه الآلية العسكرية جيدة التنسيق".وفي وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، إن تجربة العملية الخاصة شكلت الأساس لتطوير أساليب منهجية للحفاظ على الاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات الجيش الروسي وقوات الأمن الأخرى.وأكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، أن المعرفة المستندة إلى تجربة العملية الخاصة في أوكرانيا يتم نقلها أيضًا إلى أعضاء هيئة التدريس وإدراجها في الكتب المدرسية لتدريب قوات الدفاع الجوي الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231213/زيلينسكي-يكذب-على-الغرب-حول-وضع-الجبهة-مرتين-في-يوم-واحد--1084052886.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

ضابط أمريكي سابق: لا توجد قوة على وجه الكوكب تمتلك خبرة الجيش الروسي

17:33 GMT 13.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي اكتسب خبرة لا تضاهى في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقال ريتر: "لا توجد قوات مسلحة على هذا الكوكب تتمتع بنفس الخبرة التي تتمتع بها القوات الروسية، وكان بإمكان الجيش الأوكراني أن يكتسب خبرة مماثلة، لكنهم جميعًا ماتوا".
وتابع: "الآن في صفوف القوات الأوكرانية أشخاص غير مدربين ليس لديهم المعدات اللازمة، ولا يعرفون كيفية استخدامها".
وأوضح ريتر خلال مقابلة على "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "روسيا قامت اليوم ببناء نظام يقوم بتدريب عشرات الآلاف من المقاتلين وتحويل المتطوعين إلى جنود محترفين، وأن الروس وحدهم هم الذين يملكون مثل هذه الآلية العسكرية جيدة التنسيق".
وفي وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، إن تجربة العملية الخاصة شكلت الأساس لتطوير أساليب منهجية للحفاظ على الاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات الجيش الروسي وقوات الأمن الأخرى.
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وأكد نائب قائد قوات الدفاع الجوي والصاروخي الروسية، الفريق أندريه ديمين، أن المعرفة المستندة إلى تجربة العملية الخاصة في أوكرانيا يتم نقلها أيضًا إلى أعضاء هيئة التدريس وإدراجها في الكتب المدرسية لتدريب قوات الدفاع الجوي الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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