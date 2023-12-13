https://sputnikarabic.ae/20231213/ضابط-سابق-في-سي-آي-إيه-يكشف-عن-إحباط-نظم-الحرب-الإلكترونية-الروسية-للرادارات-الأمريكية-1084031941.html
ضابط سابق في "سي آي إيه" يكشف عن إحباط نظم الحرب الإلكترونية الروسية للرادارات الأمريكية
ضابط سابق في "سي آي إيه" يكشف عن إحباط نظم الحرب الإلكترونية الروسية للرادارات الأمريكية
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية "عطلت" أحد أقوى أنظمة المراقبة الأمريكية، التي كانت تحاول مسح شبه جزيرة... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T08:46+0000
2023-12-13T08:46+0000
2023-12-13T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر عبر قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "الولايات المتحدة لا تشارك هذه التكنولوجيا حتى مع أقرب حلفائها… وعندما حاولوا تصوير أراضي شبه جزيرة القرم، تعطل كل شيء".ووفقا له، فإن لدى البنتاغون رادارات خاصة قادرة على مسح سطح الأرض المرصود بتفاصيل كافية.وأشار إلى أن الجيش الروسي قادر على إنشاء مظلة حماية في المنطقة التي تدور فيها معركة مهمة، إذ تقوم أنظمة الحرب الإلكترونية بتشويش إشارات الطائرات دون طيار وغيرها من الأجهزة الإلكترونية للعدو. إنها أشبه بالقبة الحديدية الرقمية، مقارنًا الحرب الإلكترونية الروسية بنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.وقد لاحظ الخبراء العسكريون الغربيون، مرارا وتكرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. وقال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن "الحرب الإلكترونية المحلية الروسية، لديها قدرات هائلة لقمع الأجهزة الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231213/زيلينسكي-يعترف-بخسارة-المزيد-من-الأراضي-في-حال-توقف-مساعدات-واشنطن-1084031301.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط سابق في "سي آي إيه" يكشف عن إحباط نظم الحرب الإلكترونية الروسية للرادارات الأمريكية
08:46 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 13.12.2023)
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية "عطلت" أحد أقوى أنظمة المراقبة الأمريكية، التي كانت تحاول مسح شبه جزيرة القرم.
وقال ريتر عبر قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "الولايات المتحدة لا تشارك هذه التكنولوجيا حتى مع أقرب حلفائها… وعندما حاولوا تصوير أراضي شبه جزيرة القرم، تعطل كل شيء".
وأضاف: "اسمحوا لي أن أذكركم أن هذا رادار. لماذا لم يروا شيئا؟ لأن روسيا عرفت تردد الرادار، وقامت بحجب المنطقة التي كانت الولايات المتحدة تحاول تصويرها".
ووفقا له، فإن لدى البنتاغون رادارات خاصة قادرة على مسح سطح الأرض المرصود بتفاصيل كافية.
وأشار إلى أن الجيش الروسي قادر على إنشاء مظلة حماية في المنطقة التي تدور فيها معركة مهمة، إذ تقوم أنظمة الحرب الإلكترونية بتشويش إشارات الطائرات دون طيار وغيرها من الأجهزة الإلكترونية للعدو. إنها أشبه بالقبة الحديدية الرقمية، مقارنًا الحرب الإلكترونية الروسية بنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.
وقد لاحظ الخبراء العسكريون الغربيون، مرارا وتكرارا، فعالية أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية. وقال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن "الحرب الإلكترونية المحلية الروسية، لديها قدرات هائلة لقمع الأجهزة الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.