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طائرات تكتيكية روسية تدمر ورشات أوكرانية تستخدم لتجميع وإصلاح الطائرات المسيرة
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مخازن-الأسلحة-الاستراتيجة-الأوكرانية--1084043019.html
طائرات تكتيكية روسية تدمر ورشات أوكرانية تستخدم لتجميع وإصلاح الطائرات المسيرة
طائرات تكتيكية روسية تدمر ورشات أوكرانية تستخدم لتجميع وإصلاح الطائرات المسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت ورش عمل لتجميع وإصلاح المركبات المسيرة الأوكرانية، وثلاثة مستودعات للذخيرة، ومستودع للوقود... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T11:36+0000
2023-12-13T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، ورشات لتجميع وإصلاح المركبات الجوية دون طيار التابعة للقوات الالمسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات مجموعة قوات"الشرق"، بإسناد من أنظمة المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونيتسكي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 130 جنديا، وشاحنتين صغيرتين ومدفعين من طراز "أكاسيا"، ومدفعا من طراز "غفوزديكا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231213/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-150-عسكريا-أوكرانيا-على-محوري-كوبيانسك-وكراسني-ليمان-1084043363.html
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روسيا

طائرات تكتيكية روسية تدمر ورشات أوكرانية تستخدم لتجميع وإصلاح الطائرات المسيرة

11:36 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 13.12.2023)
© flickr.com / poter.simonطائرة حربية روسية من طراز "سو - 34"
طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© flickr.com / poter.simon
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت ورش عمل لتجميع وإصلاح المركبات المسيرة الأوكرانية، وثلاثة مستودعات للذخيرة، ومستودع للوقود في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، ورشات لتجميع وإصلاح المركبات الجوية دون طيار التابعة للقوات الالمسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان أنه "تم استهداف 3 مستودعات للذخيرة ومستودعا للوقود، ومحطة رادار أوكرانية شاملة مع هوائي من طراز 79 كي 6 "بيليكان"، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 118 منطقة".

وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت وحدات مجموعة قوات"الشرق"، بإسناد من أنظمة المدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا ونوفودونيتسكي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
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وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 130 جنديا، وشاحنتين صغيرتين ومدفعين من طراز "أكاسيا"، ومدفعا من طراز "غفوزديكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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