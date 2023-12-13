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https://sputnikarabic.ae/20231213/قيادي-في-فتح-يكشف-عن-لقاءات-مع-حماس-ويؤكد-الفصائل-موحدة-في-الميدان--1084043204.html
قيادي في "فتح" يكشف عن لقاءات مع "حماس" ويؤكد: الفصائل موحدة في الميدان
قيادي في "فتح" يكشف عن لقاءات مع "حماس" ويؤكد: الفصائل موحدة في الميدان
كشف القيادي في حركة "فتح " الفلسطينية، سرحان سرحان، عن وجود اتصالات ولقاءات ثنائية مع حركة "حماس" للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام الموجود بين الطرفين، إذ يشكل... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T11:44+0000
2023-12-13T11:44+0000
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وفي حديث لإذاعة خاص لإذاعة "سبوتنيك"، قال سرحان: "إسرائيل أعلنت حربها على كامل الشعب الفلسطيني وليس فقط على حركة "حماس"، فالجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويدمر المستشفيات والمدارس والجامعات بغية تحقيق الحلم "الصهيوني" بتفكيك فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية". وأشار سرحان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحاول الهروب إلى الأمام وارتكاب المجازر، للخروج بنصر وإرضاء شعبه وحفظ ماء وجهه، إلا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة حتى تحقق أماني شعبها، بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس".وأكد أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبييض السجون الإسرائيلية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار ما دُمر من منازل في القطاع، فضلا عن وقف الاعتقالات العشوائية في الضفة الغربية، هي في سلم أولويات "فتح"، مشيرا إلى أن المقاومة ترحب بأي خطوة قد تؤدي لتحرير الأسرى الفلسطينيين. وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية تجمع كل فصائل المقاومة، وتمثل الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة، وهي من تقرر من يقود قطاع غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، وليس حكومة نتنياهو. وأعرب سرحان عن شكره لكل الشعوب التي خرجت إلى ساحات وعواصم كبريات المدن الغربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة، مشيرا إلى أنه يجب على الإضراب (الذي تمت الدعوة إليه الإثنين الماضي) أن يضغط على الحكومات المعارضة لمشروع وقف إطلاق النار وتستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد أي قرار سلمي.
https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلس-الأمن-الروسي-باتروشيف-يبحث-مع-رئيس-مجلس-الأمن-الإسرائيلي-الصراع-في-غزة--1084042711.html
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أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

قيادي في "فتح" يكشف عن لقاءات مع "حماس" ويؤكد: الفصائل موحدة في الميدان

11:44 GMT 13.12.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالهدنة في قطاع غزة - منظر جوي يظهر الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في وادي غزة وسط قطاع غزة، 28 نوفمبر 2023
الهدنة في قطاع غزة - منظر جوي يظهر الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في وادي غزة وسط قطاع غزة، 28 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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كشف القيادي في حركة "فتح " الفلسطينية، سرحان سرحان، عن وجود اتصالات ولقاءات ثنائية مع حركة "حماس" للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام الموجود بين الطرفين، إذ يشكل الانقسام "خنجرا في خاصرة الشعب الفلسطيني"، ويرضي الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية موحدة في الميدان ولن تتركه، دفاعا عن القرى والمدن الفلسطينية.
وفي حديث لإذاعة خاص لإذاعة "سبوتنيك"، قال سرحان: "إسرائيل أعلنت حربها على كامل الشعب الفلسطيني وليس فقط على حركة "حماس"، فالجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويدمر المستشفيات والمدارس والجامعات بغية تحقيق الحلم "الصهيوني" بتفكيك فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية".
وأشار سرحان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحاول الهروب إلى الأمام وارتكاب المجازر، للخروج بنصر وإرضاء شعبه وحفظ ماء وجهه، إلا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة حتى تحقق أماني شعبها، بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس".
وأكد أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبييض السجون الإسرائيلية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار ما دُمر من منازل في القطاع، فضلا عن وقف الاعتقالات العشوائية في الضفة الغربية، هي في سلم أولويات "فتح"، مشيرا إلى أن المقاومة ترحب بأي خطوة قد تؤدي لتحرير الأسرى الفلسطينيين.
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11:29 GMT
وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية تجمع كل فصائل المقاومة، وتمثل الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة، وهي من تقرر من يقود قطاع غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، وليس حكومة نتنياهو.
وأعرب سرحان عن شكره لكل الشعوب التي خرجت إلى ساحات وعواصم كبريات المدن الغربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة، مشيرا إلى أنه يجب على الإضراب (الذي تمت الدعوة إليه الإثنين الماضي) أن يضغط على الحكومات المعارضة لمشروع وقف إطلاق النار وتستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد أي قرار سلمي.
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