https://sputnikarabic.ae/20231213/كلب-يفاجئ-اجتماع-البرلمان-الأوروبي-بنباحه-فيديو-1084045408.html
كلب يفاجئ اجتماع البرلمان الأوروبي بنباحه.. فيديو
كلب يفاجئ اجتماع البرلمان الأوروبي بنباحه.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث غريب حصل خلال اجتماع للمفوضية الأوروبية في مدينة بروكسل. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T13:02+0000
2023-12-13T13:02+0000
2023-12-13T13:02+0000
العالم
نادي الفيديو
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وأظهرت اللقطات خلال البث المباشر لاجتماع البرلمان الأوروبي في بروكسل بدء كلب بالنباح بشكل غير متوقع لحظة انتهاء خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.وأثار هذا الحادث موجة من الضحك والاستعجاب بين النواب الحاضرين، حيث تساءل البعض عن مصدر الصوت وسبب وجود الكلب في المبنى.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
كلب يفاجئ اجتماع البرلمان الأوروبي بنباحه.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث غريب حصل خلال اجتماع للمفوضية الأوروبية في مدينة بروكسل.
وأظهرت اللقطات خلال البث المباشر لاجتماع البرلمان الأوروبي في بروكسل بدء كلب بالنباح بشكل غير متوقع لحظة انتهاء خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
وأثار هذا الحادث موجة من الضحك والاستعجاب بين النواب الحاضرين، حيث تساءل البعض عن مصدر الصوت وسبب وجود الكلب في المبنى.