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https://sputnikarabic.ae/20231213/كلب-يفاجئ-اجتماع-البرلمان-الأوروبي-بنباحه-فيديو-1084045408.html
كلب يفاجئ اجتماع البرلمان الأوروبي بنباحه.. فيديو
كلب يفاجئ اجتماع البرلمان الأوروبي بنباحه.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث غريب حصل خلال اجتماع للمفوضية الأوروبية في مدينة بروكسل. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
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وأظهرت اللقطات خلال البث المباشر لاجتماع البرلمان الأوروبي في بروكسل بدء كلب بالنباح بشكل غير متوقع لحظة انتهاء خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.وأثار هذا الحادث موجة من الضحك والاستعجاب بين النواب الحاضرين، حيث تساءل البعض عن مصدر الصوت وسبب وجود الكلب في المبنى.
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العالم, نادي الفيديو
العالم, نادي الفيديو

كلب يفاجئ اجتماع البرلمان الأوروبي بنباحه.. فيديو

13:02 GMT 13.12.2023
© AP Photo / Christian Lutzالبرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Christian Lutz
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث غريب حصل خلال اجتماع للمفوضية الأوروبية في مدينة بروكسل.
وأظهرت اللقطات خلال البث المباشر لاجتماع البرلمان الأوروبي في بروكسل بدء كلب بالنباح بشكل غير متوقع لحظة انتهاء خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
وأثار هذا الحادث موجة من الضحك والاستعجاب بين النواب الحاضرين، حيث تساءل البعض عن مصدر الصوت وسبب وجود الكلب في المبنى.
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