لافروف: تريد الولايات المتحدة منع بوتين من الفوز في أوكرانيا حتى لا يغزو "الناتو"
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationمن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه مع فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، شعارًا جديدًا وهومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الفوز في أوكرانيا، حتى لا يغزو "الناتو".
وقال لافروف، خلال "ساعة الحكومة" في مجلس الفيدرالية الروسي: "بعد انهيار ما يسمى بالهجوم المضاد، توقفوا في واشنطن عن الحديث عن هزيمة روسيا الاستراتيجية في ساحة المعركة، وتحولوا إلى، كما تجلى واضحًا خلال زيارة زيلينسكي الأخيرة، شعار جديد: لا تدعوا بوتين ينتصر في أوكرانيا، وإلا فسوف يغزو حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله، وبعد ذلك لن تكون أمريكا بأمان".
وأشار إلى أن "أهم الطاقة المناهضة لروسيا" في الغرب تتركز في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتدمير العلاقات بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة، ومحاولة المؤسسات الغربية والهياكل غير الحكومية اختراق آليات صنع القرار والمجالات الحساسة، مثل إنفاذ القانون، وأمن الحدود.
وأضاف: "نحن نتحدث عن هذا بشكل علني مع حلفائنا، والغالبية العظمى منهم، وفقا لتقديراتنا، يفهمون تمامًا نوايا الغرب. نحن ندرك أنهم لا يريدون أن يتشاجروا مع الدول الغربية، كما أننا لم نرغب في أن نتشاجر إذا لم يبدأ الحرب ضدنا، لكننا نرى مدى الجدية التي يتعامل بها الغرب مع مهمة تدمير علاقاتنا التي وحدتنا لعقود، وحتى قرون".
وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، يوم أمس الثلاثاء، مع زيلينسكي، الذي يزور واشنطن للمرة الثالثة، منذ شباط/ فبراير 2022، بأن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "لأطول فترة ممكنة"، معربًا عن ثقته بأن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل.
وأضاف بايدن: "الناتو" سيكون مستقبل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك"، مشيرًا إلى أنه من أجل الانضمام إلى الحلف، ستحتاج كييف إلى الحصول على دعم جميع أعضاء "الناتو" واستيفاء الشروط اللازمة، وأن هذه الخطوة تظل مسألة وقت.
وأردف: "نريد أن نرى أوكرانيا تنتصر في الحرب. الفوز يعني أن أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها اليوم وردع المزيد من العدوان. هذا هو هدفنا".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014، قام برلمان أوكرانيا بتعديل قانونين، متخليًا فيهما، عن إبقاء وضع الدولة خارج الأحلاف، وفي شباط/ فبراير 2019، اعتمد "الرادا" الأوكراني تغييرات على الدستور، ما عزز مسار البلاد في اتجاه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك في حلف "الناتو"، وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 2022، طالب زيلينسكي من أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" بحصول بلاده على عضوية "عاجلة" في الحلف.