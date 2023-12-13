https://sputnikarabic.ae/20231213/لافروف-تريد-الولايات-المتحدة-منع-بوتين-من-الفوز-في-أوكرانيا-حتى-لا-يغزو-الناتو-1084034238.html

لافروف: تريد الولايات المتحدة منع بوتين من الفوز في أوكرانيا حتى لا يغزو "الناتو"

لافروف: تريد الولايات المتحدة منع بوتين من الفوز في أوكرانيا حتى لا يغزو "الناتو"

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه مع فشل "الهجوم المضاد" الأوكراني، أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، شعارًا جديدًا وهومنع الرئيس... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T10:15+0000

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روسيا

العالم

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وقال لافروف، خلال "ساعة الحكومة" في مجلس الفيدرالية الروسي: "بعد انهيار ما يسمى بالهجوم المضاد، توقفوا في واشنطن عن الحديث عن هزيمة روسيا الاستراتيجية في ساحة المعركة، وتحولوا إلى، كما تجلى واضحًا خلال زيارة زيلينسكي الأخيرة، شعار جديد: لا تدعوا بوتين ينتصر في أوكرانيا، وإلا فسوف يغزو حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله، وبعد ذلك لن تكون أمريكا بأمان".وأضاف: "نحن نتحدث عن هذا بشكل علني مع حلفائنا، والغالبية العظمى منهم، وفقا لتقديراتنا، يفهمون تمامًا نوايا الغرب. نحن ندرك أنهم لا يريدون أن يتشاجروا مع الدول الغربية، كما أننا لم نرغب في أن نتشاجر إذا لم يبدأ الحرب ضدنا، لكننا نرى مدى الجدية التي يتعامل بها الغرب مع مهمة تدمير علاقاتنا التي وحدتنا لعقود، وحتى قرون".وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، يوم أمس الثلاثاء، مع زيلينسكي، الذي يزور واشنطن للمرة الثالثة، منذ شباط/ فبراير 2022، بأن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "لأطول فترة ممكنة"، معربًا عن ثقته بأن أوكرانيا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المستقبل.وأردف: "نريد أن نرى أوكرانيا تنتصر في الحرب. الفوز يعني أن أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة، وهي قادرة على الدفاع عن نفسها اليوم وردع المزيد من العدوان. هذا هو هدفنا".وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك في حلف "الناتو"، وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 2022، طالب زيلينسكي من أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" بحصول بلاده على عضوية "عاجلة" في الحلف.

https://sputnikarabic.ae/20231213/لافروف-لن-نوافق-على-تسوية-في-الشرق-الأوسط-تضر-بأمن-إسرائيل-ولا-تشمل-إنشاء-دولة-فلسطينية-1084032628.html

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