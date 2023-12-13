https://sputnikarabic.ae/20231213/لافروف-لن-نوافق-على-تسوية-في-الشرق-الأوسط-تضر-بأمن-إسرائيل-ولا-تشمل-إنشاء-دولة-فلسطينية-1084032628.html

لافروف: لن نوافق على تسوية في الشرق الأوسط تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية

لافروف: لن نوافق على تسوية في الشرق الأوسط تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية

صرح وزير الحارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الجلسة العامة لمجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا، لن توافق على تسوية في الشرق الأوسط تضر بأمن... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T09:09+0000

2023-12-13T09:09+0000

2023-12-13T09:29+0000

روسيا

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وأشار لافروف في حديثه إلى أن الدول الغربية وإسرائيل، لا تنوي إقامة دولة فلسطين، المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة، مضيفا أن "هناك قرارات عمرها 75 عاما، كان من المقرر بموجبها إنشاء دولة فلسطين، الدولة العربية، التي لم يعلنها أحد إلى جانب دولة إسرائيل، واستنادا إلى الموقف الذي يتخذه الغرب الآن، ليس لديهم نية لإنشاء دولة فلسطينية".وتابع قائلا: "ووفقا لمعلوماتنا، فإن الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية، لا يريدان توحيد غزة مع الضفة الغربية، كما يقتضي قرار إنشاء دولة فلسطين".وأكد لافروف أن عدم حل المشكلة الفلسطينية بإقامة الدولة، يغذي الميول المتطرفة في أنحاء الشرق الأوسط.وأضاف لافروف: "يؤكد الرئيس بوتين دائما، خلال اتصالاته مع الإسرائيليين وغيرهم من البلدان العربية، أنه يجب علينا جميعا تجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل للخطر".

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