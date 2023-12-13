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https://sputnikarabic.ae/20231213/ماسك-يعرب-عن-قناعته-بأن-أوكرانيا-ستفقد-المزيد-من-الأراضي-ما-لم-تتوصل-لاتفاق-سلام-مع-روسيا-1084028229.html
ماسك يعرب عن قناعته بأن أوكرانيا ستفقد المزيد من الأراضي ما لم تتوصل لاتفاق سلام مع روسيا
ماسك يعرب عن قناعته بأن أوكرانيا ستفقد المزيد من الأراضي ما لم تتوصل لاتفاق سلام مع روسيا
أعرب الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، عن قناعته بأن أوكرانيا، قد تفقد المزيد من الأراضي لصالح روسيا، ما لم تتفاوض معها على اتفاق سلام، قريبا. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T04:26+0000
2023-12-13T04:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأيّد ماسك، ما قاله رجل الأعمال الأمريكي، ديفيد ساكس، في تغريدة على منصة "إكس"، بأن أوكرانيا قد تخسر خاركوف وأوديسا والمزيد من الأراضي حول مقاطعة خيرسون، ما لم تتفاوض على اتفاق سلام مع روسيا.وأضاف ماسك، تعليقا على تغريدة ساكس: "تقييمك دقيق في رأيي".وجاء تعليق ماسك، تزامنا مع زيارة يجريها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.يُذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أنه وقّع على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 200 مليون دولار.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230929/ماسك-ينتقد-السياسيين-الأمريكيين-لماذا-يهتمون-بحدود-أوكرانيا-أكثر-100-مرة-من-حدود-الولايات-المتحدة-1081497692.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

ماسك يعرب عن قناعته بأن أوكرانيا ستفقد المزيد من الأراضي ما لم تتوصل لاتفاق سلام مع روسيا

04:26 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 04:50 GMT 13.12.2023)
© AFP 2023 / JOEL SAGETالملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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أعرب الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، عن قناعته بأن أوكرانيا، قد تفقد المزيد من الأراضي لصالح روسيا، ما لم تتفاوض معها على اتفاق سلام، قريبا.
موسكو - سبوتنيك. وأيّد ماسك، ما قاله رجل الأعمال الأمريكي، ديفيد ساكس، في تغريدة على منصة "إكس"، بأن أوكرانيا قد تخسر خاركوف وأوديسا والمزيد من الأراضي حول مقاطعة خيرسون، ما لم تتفاوض على اتفاق سلام مع روسيا.
وأضاف ماسك، تعليقا على تغريدة ساكس: "تقييمك دقيق في رأيي".
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وجاء تعليق ماسك، تزامنا مع زيارة يجريها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أنه وقّع على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 200 مليون دولار.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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