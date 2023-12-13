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https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلس-الأمن-الروسي-انتصار-أوكرانيا-بالنسبة-لبايدن-يتمثل-بعدم-اختفائها-من-الخريطة-1084032300.html
مجلس الأمن الروسي: انتصار أوكرانيا بالنسبة لبايدن يتمثل بعدم اختفائها من الخريطة
مجلس الأمن الروسي: انتصار أوكرانيا بالنسبة لبايدن يتمثل بعدم اختفائها من الخريطة
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن تعني أن انتصار الولايات المتحدة اليوم يبقي هذا البلد على خريطة... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T09:07+0000
2023-12-13T09:07+0000
روسيا
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وقال ميدفيديف على صفحته الخاصة على منصة "تيلغرام": "بحسب بايدن، فإن "النصر" في الوقت الراهن يعني أن "البلد" سيبقى ببساطة ولن يختفي من خريطة العالم، وبالتالي الحدود والسيادة لا تهم. على سبيل المثال، ستبقى داخل حدود لفوف".كما أشار إلى كلام بايدن بأن أوكرانيا "تستطيع الدفاع عن نفسها اليوم"، مضيفا بالقول "يرجى ملاحظة الحماية فقط واليوم فقط وليس غدا ولا توجد هجمات مضادة بالنسبة لك ولا تقدم بغض النظر عن العواقب".وأضاف ميدفيديف بالقول: "على سبيل المثال دافع عن نفسك داخل نفس حدود لفوف بالدبابات القديمة وبكمية صغيرة من المعدات ووسائل التدمير الأخرى".
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روسيا

مجلس الأمن الروسي: انتصار أوكرانيا بالنسبة لبايدن يتمثل بعدم اختفائها من الخريطة

09:07 GMT 13.12.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن تعني أن انتصار الولايات المتحدة اليوم يبقي هذا البلد على خريطة العالم، ولا يهم ضمن أي حدود.
وقال ميدفيديف على صفحته الخاصة على منصة "تيلغرام": "بحسب بايدن، فإن "النصر" في الوقت الراهن يعني أن "البلد" سيبقى ببساطة ولن يختفي من خريطة العالم، وبالتالي الحدود والسيادة لا تهم. على سبيل المثال، ستبقى داخل حدود لفوف".
كما أشار إلى كلام بايدن بأن أوكرانيا "تستطيع الدفاع عن نفسها اليوم"، مضيفا بالقول "يرجى ملاحظة الحماية فقط واليوم فقط وليس غدا ولا توجد هجمات مضادة بالنسبة لك ولا تقدم بغض النظر عن العواقب".
وأضاف ميدفيديف بالقول: "على سبيل المثال دافع عن نفسك داخل نفس حدود لفوف بالدبابات القديمة وبكمية صغيرة من المعدات ووسائل التدمير الأخرى".
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