https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلس-الأمن-الروسي-باتروشيف-يبحث-مع-رئيس-مجلس-الأمن-الإسرائيلي-الصراع-في-غزة--1084042711.html

مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يبحث مع رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي الصراع في غزة

مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يبحث مع رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي الصراع في غزة

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، أن سكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، بحث مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، خلال مكالمة هاتفية،... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T11:29+0000

2023-12-13T11:29+0000

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روسيا

أخبار فلسطين اليوم

العالم

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وجاء في بيان المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الجلسة العامة لمجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن روسيا، لن توافق على تسوية في الشرق الأوسط، تضر بأمن إسرائيل ولا تشمل إنشاء دولة فلسطينية.وأشار لافروف في حديثه إلى أن الدول الغربية وإسرائيل، لا تنوي إقامة دولة فلسطين، المنصوص عليها في قرار الأمم المتحدة، مضيفا أن "هناك قرارات عمرها 75 عاما، كان من المقرر بموجبها إنشاء دولة فلسطين، الدولة العربية، التي لم يعلنها أحد إلى جانب دولة إسرائيل، واستنادا إلى الموقف الذي يتخذه الغرب الآن، ليس لديهم نية لإنشاء دولة فلسطينية". يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231213/منظمة-التحرير-الفلسطينية-تطالب-بايدن-بتحويل-أقواله-إلى-أفعال-والدعوة-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1084033239.html

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