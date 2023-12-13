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https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلس-الأمن-الروسي-حول-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-الحرب-ضد-الإرهاب-يجب-أن-تكون-متناسبة-1084053794.html
مجلس الأمن الروسي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: الحرب ضد الإرهاب يجب أن تكون متناسبة
مجلس الأمن الروسي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: الحرب ضد الإرهاب يجب أن تكون متناسبة
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا لطالما عارضت أي شكل من أشكال الإرهاب، ولكل الدول الحق في محاربته، لكن أي حرب يجب أن... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T15:05+0000
2023-12-13T15:05+0000
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وقال ميدفيديف، خلال منصة مناقشة للحزب "مستقبل روسيا"، تعليقا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "نحن بالتأكيد نعارض دائما أي شكل من أشكال الإرهاب والترهيب".وأشار ميدفيديف أيضا إلى مدى صعوبة المرحلة التي يمر بها الفلسطينيون.يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231213/مجلس-الأمن-الروسي-باتروشيف-يبحث-مع-رئيس-مجلس-الأمن-الإسرائيلي-الصراع-في-غزة--1084042711.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

مجلس الأمن الروسي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: الحرب ضد الإرهاب يجب أن تكون متناسبة

15:05 GMT 13.12.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا لطالما عارضت أي شكل من أشكال الإرهاب، ولكل الدول الحق في محاربته، لكن أي حرب يجب أن تكون متناسبة.
وقال ميدفيديف، خلال منصة مناقشة للحزب "مستقبل روسيا"، تعليقا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "نحن بالتأكيد نعارض دائما أي شكل من أشكال الإرهاب والترهيب".

وتابع ميدفيديف: "نحن ندرك أن من حق أي دولة أن تحارب الإرهاب، وأن أي قتال يجب أن يكون متناسبا وألا يسبب أذى للسكان المدنيين. نحن ندافع عن هذه المسلمات والمبادئ في الأمم المتحدة".

وأشار ميدفيديف أيضا إلى مدى صعوبة المرحلة التي يمر بها الفلسطينيون.
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11:29 GMT
يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
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