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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231213/مستشار-سابق-في-البنتاغون-خسر-الغرب-الحرب-في-أوكرانيا-1084043855.html
مستشار سابق في البنتاغون: الغرب خسر الحرب في أوكرانيا
مستشار سابق في البنتاغون: الغرب خسر الحرب في أوكرانيا
أفاد المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الغرب هُزِم في الصراع مع روسيا في أوكرانيا. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T12:08+0000
2023-12-13T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد خسرنا الحرب ضد روسيا، لقد خسرنا منذ عدة أشهر".وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة الكرواتية "أدفانس" أن الولايات المتحدة تستعد تدريجياً للهزيمة في أوكرانيا، بينما يحاول البيت الأبيض إعفاء نفسه من كل المسؤولية، وتحويلها إلى كييف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى عدم وجود خطط عدوانية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مرارا وتكرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة. ووفقا للمحتدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الكتلة تهدف إلى التوسع، الأمر الذي لا يمكنه توفير قدر أكبر من الأمن لأوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20231213/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مخازن-الأسلحة-الاستراتيجة-الأوكرانية--1084043019.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار سابق في البنتاغون: الغرب خسر الحرب في أوكرانيا

12:08 GMT 13.12.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 13.12.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن الغرب هُزِم في الصراع مع روسيا في أوكرانيا.
وقال ماكغريغور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد خسرنا الحرب ضد روسيا، لقد خسرنا منذ عدة أشهر".

ووفقا له، فإنه قد حان الوقت لكي يدرك عامة الناس أن الدول الغربية تعمدت تنظيم انقلاب في أوكرانيا من أجل تغيير السلطة، ثم بدأت بعد ذلك في استخدام الحكومة الجديدة لتحقيق أغراضها الخاصة.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة الكرواتية "أدفانس" أن الولايات المتحدة تستعد تدريجياً للهزيمة في أوكرانيا، بينما يحاول البيت الأبيض إعفاء نفسه من كل المسؤولية، وتحويلها إلى كييف.

وتشير وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في التباطؤ.

طائرة حربية روسية من طراز سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:36 GMT
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال أليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، إن كييف تشعر بالقلق من أن الغرب بدأ يشير للحاجة إلى الحوار مع موسكو. وفي الوقت نفسه، يزعم وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه لا يشعر بأي ضغط من الحلفاء بشأن مسألة بدء المفاوضات مع روسيا.

وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى عدم وجود خطط عدوانية تجاه الدول الأخرى، بما في ذلك دول حلف شمال الأطلسي. وفي الوقت نفسه، أشار الكرملين مرارا وتكرارا إلى أن الناتو، على العكس من ذلك، يسعى إلى المواجهة.
ووفقا للمحتدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن الكتلة تهدف إلى التوسع، الأمر الذي لا يمكنه توفير قدر أكبر من الأمن لأوروبا.
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