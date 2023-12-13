https://sputnikarabic.ae/20231213/مفوض-أممي-يتهم-مجلس-الأمن-بالفشل-ويحذر-من-كارثة-في-غزة-1084052260.html
مفوض أممي يتهم مجلس الأمن بالفشل ويحذر من "كارثة" في غزة
مفوض أممي يتهم مجلس الأمن بالفشل ويحذر من "كارثة" في غزة
دعا فيليبو غراندي، المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين، إلى وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، الذي يواجه سكانه أوضاعا إنسانية صعبة. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T14:49+0000
2023-12-13T14:49+0000
2023-12-13T14:49+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
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جاء ذلك خلال كلمته بـمنتدى اللاجئين العالمي 2023، في جنيف، الذي يشارك فيه عدد كبير من مسؤولي الأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.وحذر غراندي مما وصفه بـ"كارثة إنسانية كبيرة" تحدث في قطاع غزة، وقال إن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف العنف حتى الآن.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل أكثر من 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231213/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-قرار-أممي-بأغلبية-ساحقة-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-فيديو-وصور-1084026811.html
https://sputnikarabic.ae/20231213/الخارجية-الإسرائيلية-واشنطن-تواصل-إعطاء-الضوء-الأخضر-للحرب-في-غزة-1084049714.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة
مفوض أممي يتهم مجلس الأمن بالفشل ويحذر من "كارثة" في غزة
دعا فيليبو غراندي، المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين، إلى وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، الذي يواجه سكانه أوضاعا إنسانية صعبة.
جاء ذلك خلال كلمته بـمنتدى اللاجئين العالمي 2023، في جنيف، الذي يشارك فيه عدد كبير من مسؤولي الأمم المتحدة، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.
وحذر غراندي مما وصفه بـ"كارثة إنسانية كبيرة" تحدث في قطاع غزة، وقال إن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف العنف حتى الآن.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل أكثر من 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية
في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.