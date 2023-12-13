https://sputnikarabic.ae/20231213/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يبحث-مع-بيدرسون-الأوضاع-في-الشرق-الأوسط--1084058078.html

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع بيدرسون الأوضاع في الشرق الأوسط

نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع بيدرسون الأوضاع في الشرق الأوسط

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، التصعيد في الشرق الأوسط وسبل... 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T16:10+0000

2023-12-13T16:10+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل واسع لوجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا في سياق التصعيد غير المسبوق في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي هذا الصدد تم تأكيد ضرورة بذل جهود منسقة متعددة الأطراف تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة".وأشار البيان إلى أن الطرفين ناقشا آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية في إطار تعزيز "العملية السياسية" التي يقوم بها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة.وأضاف البيان أنه تم التطرق إلى مسائل تطبيع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية من زاوية التأثير السلبي للعقوبات الأحادية الجانب، والنقص الحاد في تمويل أنشطة الأمم المتحدة في البلاد، والحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين دون تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة.وفي وقت سابق، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن حل الصراع في سوريا يتطلب إثارة مسألة انسحاب القوات التركية والأمريكية من البلاد، بالإضافة إلى مسألة القوات الكردية والعقوبات.وقال بيدرسون، خلال افتتاح أعمال النسخة 21 لمنتدى الدوحة، إنه "من أجل حل الصراع في سوريا، من الضروري إثارة عدد من القضايا، بما في ذلك انسحاب القوات التركية والأمريكية، ومسألة القوات الكردية، والعقوبات".

https://sputnikarabic.ae/20231210/الأمم-المتحدة-حل-الصراع-في-سوريا-يتطلب-إثارة-مسألة-انسحاب-القوات-التركية-والأمريكية-1083944789.html

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