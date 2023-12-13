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https://sputnikarabic.ae/20231213/نيوم-السعودية-تعلن-تطوير-وجهة-جديدة-لإقامة-الأحداث-الترفيهية-صور-1084059962.html
"نيوم" السعودية تعلن تطوير وجهة جديدة لإقامة الأحداث الترفيهية... صور
"نيوم" السعودية تعلن تطوير وجهة جديدة لإقامة الأحداث الترفيهية... صور
أعلن مجلس إدارة شركة مدينة نيوم، اليوم الأربعاء، تطوير وجهة جديدة على ساحل خليج العقبة باسم "أوتامو" لإقامة الأحداث والفعاليات الفنية والترفيهية واستضافة... 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T16:46+0000
2023-12-13T16:46+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن "أوتامو" الواقعة بين الجبال ستوفر بيئة فريدة من نوعها للفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية.وأضافت أن "أوتامو" تضم إمكانات متكاملة بما يجعلها واحدة من أحدث مواقع الفعاليات وأكثرها تميزا، بدءا من مسرح المستقبل الذي سيقدم تجارب استثنائية تمزج الواقع بالعالم الافتراضي، وكذلك مساحة مخصصة للعروض متعددة الأغراض، وصالات لكبار الشخصيات، والمطاعم الفاخرة.وأوضحت الوكالة أنه سيتم اتباع أحدث الأساليب في تصميم وبناء "أوتامو"، تحقيقا لمستهدفات نيوم في الحفاظ على 95% من مساحتها للطبيعة.يأتي الإعلان عن تطوير وجهة "أوتامو"، ضمن جهود المملكة لاستثمار الوجهات الطبيعية المميزة، وتعزيز التنمية السياحية، وتقديم مفاهيم مبتكرة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة.وكان ولي العهد السعودي، أعلن العام الماضي، عن "تصاميم مدينة "ذا لاين"، في نيوم، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة".وقال بن سلمان: "بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".وتوقع ولي العهد أن يوفر مشروع "نيوم" نحو 380 ألف وظيفة ويسهم بما قدره 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.
https://sputnikarabic.ae/20230627/محمد-بن-سلمان-يتحدث-عن-نيوم-نصنع-حضارة-جديدة-للغد-فيديو-1078530256.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات, الأخبار

"نيوم" السعودية تعلن تطوير وجهة جديدة لإقامة الأحداث الترفيهية... صور

16:46 GMT 13.12.2023
© AFP 2023 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / NEOM
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أعلن مجلس إدارة شركة مدينة نيوم، اليوم الأربعاء، تطوير وجهة جديدة على ساحل خليج العقبة باسم "أوتامو" لإقامة الأحداث والفعاليات الفنية والترفيهية واستضافة الفنانين العالميين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن "أوتامو" الواقعة بين الجبال ستوفر بيئة فريدة من نوعها للفعاليات والحفلات الموسيقية والمعارض والأنشطة الفنية.
وأضافت أن "أوتامو" تضم إمكانات متكاملة بما يجعلها واحدة من أحدث مواقع الفعاليات وأكثرها تميزا، بدءا من مسرح المستقبل الذي سيقدم تجارب استثنائية تمزج الواقع بالعالم الافتراضي، وكذلك مساحة مخصصة للعروض متعددة الأغراض، وصالات لكبار الشخصيات، والمطاعم الفاخرة.
وأوضحت الوكالة أنه سيتم اتباع أحدث الأساليب في تصميم وبناء "أوتامو"، تحقيقا لمستهدفات نيوم في الحفاظ على 95% من مساحتها للطبيعة.
يأتي الإعلان عن تطوير وجهة "أوتامو"، ضمن جهود المملكة لاستثمار الوجهات الطبيعية المميزة، وتعزيز التنمية السياحية، وتقديم مفاهيم مبتكرة في قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اقتتاح مدينة ذا لاين، في نيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
محمد بن سلمان يتحدث عن "نيوم": نصنع حضارة جديدة للغد... فيديو
27 يونيو, 05:31 GMT
وكان ولي العهد السعودي، أعلن العام الماضي، عن "تصاميم مدينة "ذا لاين"، في نيوم، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة".
وقال بن سلمان: "بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".
وتوقع ولي العهد أن يوفر مشروع "نيوم" نحو 380 ألف وظيفة ويسهم بما قدره 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.
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