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https://sputnikarabic.ae/20231213/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الحرب-على-حماس-مستمرة-سواء-بدعم-دولي-أو-من-دونه-1084050773.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب على حماس مستمرة سواء بدعم دولي أو من دونه
وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب على حماس مستمرة سواء بدعم دولي أو من دونه
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن إسرائيل ستواصل حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، بغض النظر عن وجود الدعم الدولي. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T14:28+0000
2023-12-13T14:28+0000
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تل أبيب - سبوتنيك. ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، قال كوهين خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل ستواصل حربها ضد حماس في وجود الدعم الدولي أو من دونه".وأضاف أن "وقف إطلاق النار في هذه المرحلة هو بمثابة هدية لمنظمة حماس الإرهابية، وسيسمح لها بالعودة وتهديد شعب إسرائيل".وأشار البيان إلى أن كوهين ناقش مع المسؤول الأسترالي أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهديد الذي يشكله "حزب الله" في جنوب لبنان، وتهديد طرق الشحن الدولية من قبل "الحوثيين" في اليمن.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين.وقال بايدن، خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن، "إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة حماس في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا، مشيرا إلى أن نتنياهو "أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه".
https://sputnikarabic.ae/20231213/بايدن-إسرائيل-بدأت-تفقد-الدعم-الدولي-لحملتها-العسكرية-ضد-حركة-حماس-1084027541.html
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إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب على حماس مستمرة سواء بدعم دولي أو من دونه

14:28 GMT 13.12.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
 وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن إسرائيل ستواصل حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، بغض النظر عن وجود الدعم الدولي.
تل أبيب - سبوتنيك. ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، قال كوهين خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل ستواصل حربها ضد حماس في وجود الدعم الدولي أو من دونه".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار في هذه المرحلة هو بمثابة هدية لمنظمة حماس الإرهابية، وسيسمح لها بالعودة وتهديد شعب إسرائيل".
وأشار البيان إلى أن كوهين ناقش مع المسؤول الأسترالي أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهديد الذي يشكله "حزب الله" في جنوب لبنان، وتهديد طرق الشحن الدولية من قبل "الحوثيين" في اليمن.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس
00:52 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين.
وقال بايدن، خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن، "إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة حماس في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأضاف بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه وحكومته المتشدد، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل.
وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا، مشيرا إلى أن نتنياهو "أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه".
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