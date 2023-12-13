https://sputnikarabic.ae/20231213/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الحرب-على-حماس-مستمرة-سواء-بدعم-دولي-أو-من-دونه-1084050773.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب على حماس مستمرة سواء بدعم دولي أو من دونه

وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب على حماس مستمرة سواء بدعم دولي أو من دونه

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن إسرائيل ستواصل حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، بغض النظر عن وجود الدعم الدولي. 13.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-13T14:28+0000

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تل أبيب - سبوتنيك. ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، قال كوهين خلال اجتماع مع نائب وزير الخارجية الأسترالي تيم واتس، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل ستواصل حربها ضد حماس في وجود الدعم الدولي أو من دونه".وأضاف أن "وقف إطلاق النار في هذه المرحلة هو بمثابة هدية لمنظمة حماس الإرهابية، وسيسمح لها بالعودة وتهديد شعب إسرائيل".وأشار البيان إلى أن كوهين ناقش مع المسؤول الأسترالي أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهديد الذي يشكله "حزب الله" في جنوب لبنان، وتهديد طرق الشحن الدولية من قبل "الحوثيين" في اليمن.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين.وقال بايدن، خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن، "إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة حماس في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا، مشيرا إلى أن نتنياهو "أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه".

https://sputnikarabic.ae/20231213/بايدن-إسرائيل-بدأت-تفقد-الدعم-الدولي-لحملتها-العسكرية-ضد-حركة-حماس-1084027541.html

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