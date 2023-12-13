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https://sputnikarabic.ae/20231213/وزير-النفط-السوري-لـسبوتنيك-القسم-الأهم-من-حقول-النفط-لا-يزال-خارج-سيطرة-الحكومة--1084036384.html
وزير النفط السوري لـ"سبوتنيك": القسم الأهم من حقول النفط لا يزال خارج سيطرة الحكومة
وزير النفط السوري لـ"سبوتنيك": القسم الأهم من حقول النفط لا يزال خارج سيطرة الحكومة
بين وزير النفط السوري، فراس قدور، أن الجزء الأهم من الحقول النفطية السورية، لا يزال خارج سيطرة الحكومة، وتحت سيطرة "الاحتلال الأميركي" ومعاونيه في سوريا. 13.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-13T10:21+0000
2023-12-13T10:21+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
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الدوحة، 13 ديسمبر - سبوتنيك. وقال الوزير السوري، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء إنه "لا يزال جزء من الحقول السورية وهو الجزء الأهم خارج السيطرة وتحت الاحتلال الأميركي وأعوانه في سوريا".وأضاف أنه "يتم الإنتاج حاليا من الحقول السورية حوالي 15 ألف برميل يوميا، و10 مليون متر مكعب من الغاز ولكن هذا يغطي جزء بسيط من حاجة القطر من المشتقات والغاز".وأفادت مصادر أن قافلة مؤلفة من 50 ناقلة نفط غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، على عدة دفعات، من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى العراق عبر معبر المحمودية الحدودي غير الشرعي.وأضافت المصادر أن القافلة توجهت نحو القواعد الأمريكية شمالي العراق.ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وقد وصفت دمشق مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الحكومية لغرض السرقة الصارخة للنفط .
https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-النفط-السوري-يكشف-لـسبوتنيك-كمية-إنتاج-الغاز-والنفط-في-بلاده-1081930722.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

وزير النفط السوري لـ"سبوتنيك": القسم الأهم من حقول النفط لا يزال خارج سيطرة الحكومة

10:21 GMT 13.12.2023
© Sputnik . bassem haddadسوريا - حقول نفط مشتعلة بسبب الأعمال الإرهابية
سوريا - حقول نفط مشتعلة بسبب الأعمال الإرهابية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
© Sputnik . bassem haddad
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بين وزير النفط السوري، فراس قدور، أن الجزء الأهم من الحقول النفطية السورية، لا يزال خارج سيطرة الحكومة، وتحت سيطرة "الاحتلال الأميركي" ومعاونيه في سوريا.
الدوحة، 13 ديسمبر - سبوتنيك. وقال الوزير السوري، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء إنه "لا يزال جزء من الحقول السورية وهو الجزء الأهم خارج السيطرة وتحت الاحتلال الأميركي وأعوانه في سوريا".
وأضاف أنه "يتم الإنتاج حاليا من الحقول السورية حوالي 15 ألف برميل يوميا، و10 مليون متر مكعب من الغاز ولكن هذا يغطي جزء بسيط من حاجة القطر من المشتقات والغاز".
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصادر، أن الجيش الأمريكي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني نقل 50 صهريجا محملا بالنفط من سوريا إلى العراق صباح الثلاثاء.
وزير النفط السوري، فراس قدور - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
وزير النفط السوري يكشف لـ"سبوتنيك" كمية إنتاج الغاز والنفط في بلاده
12 أكتوبر, 10:00 GMT
وأفادت مصادر أن قافلة مؤلفة من 50 ناقلة نفط غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، على عدة دفعات، من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى العراق عبر معبر المحمودية الحدودي غير الشرعي.
وأضافت المصادر أن القافلة توجهت نحو القواعد الأمريكية شمالي العراق.
ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وقد وصفت دمشق مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الحكومية لغرض السرقة الصارخة للنفط .
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