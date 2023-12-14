https://sputnikarabic.ae/20231214/أردوغان-لبايدن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-سيتحقق-إذا-توقفت-أمريكا-عن-الدعم-غير-المشروط-لإسرائيل-1084117949.html

أردوغان لبايدن: وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق إذا توقفت أمريكا عن الدعم غير المشروط لإسرائيل

أردوغان لبايدن: وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق إذا توقفت أمريكا عن الدعم غير المشروط لإسرائيل

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، جو ‏بايدن، أن إطالة أمد الصراع في قطاع غزة، سيكون له "تداعيات إقليمية... 14.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-14T19:18+0000

2023-12-14T19:18+0000

2023-12-14T19:18+0000

رجب طيب أردوغان

جو بايدن

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قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن أردوغان أبلغ بايدن بأن وقف إطلاق النار في غزة سيتحقق إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، علق يوم السبت الماضي، على "الفيتو" الأمريكي، الذي اتخذ ضد مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أن مجلس الأمن الدولي تحول إلى "مؤسسة تحمي إسرائيل"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وداعيا إلى "إصلاح الأمم المتحدة".وأوضح أردوغان، في خطابه، بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مدينة إسطنبول، أنه "تم رفض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن الدولي، وهذا أمر غير عادل".وأشار إلى أن "مجلس الأمن الدولي تحول إلى مؤسسة تحمي إسرائيل، منذ 7 أكتوبر(الماضي)، ومن الضروري إصلاح الأمم المتحدة ومن غير الممكن للبشرية أن تتوصل لأي شيء مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضعهما الحالي".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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