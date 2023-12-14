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بوتين: تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-أمريكا-ترسل-جنرالا-لإقناع-نظام-كييف-بتجميد-الصراع-1084078497.html
إعلام: أمريكا ترسل جنرالا لإقناع نظام كييف "بتجميد الصراع"
إعلام: أمريكا ترسل جنرالا لإقناع نظام كييف "بتجميد الصراع"
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق ستيفن بريان، بأن البنتاغون أرسل الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا لإقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بتجميد الصراع. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T09:54+0000
2023-12-14T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بريان: "هناك اضطرابات كبيرة تنتظرنا. أرسل البنتاغون الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا، سيكون بمثابة قائد الظل للجيش الأوكراني، ليحل بشكل أساسي محل القائد الحالي. وسيقف أغوتو فوق عمل قائد الجيش البري، ألكسندر سيرسكي".ووفقا له، في مقال لصحيفة "آسيا تايمز"، فإن توجيهات البنتاغون هذه قد تم إبطالها بالفعل بسبب تصرفات الجيش الروسي، الذي يواصل هجومه على المواقع الأوكرانية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة سترسل الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا لتطوير استراتيجية عسكرية جديدة.وفي وقت سابق، صرح الجنرال الأمريكي أنطونيو أغوتو، بأن قدرة القوات الروسية على قمع أنظمة الأسلحة الأمريكية الدقيقة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، أصبحت "مشكلة" تقلق القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231213/الكرملين-أمريكا-تدرك-أن-أوكرانيا-خيبت-أملها-ولن-تنتصر--1084065395.html
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روسيا, العالم

إعلام: أمريكا ترسل جنرالا لإقناع نظام كييف "بتجميد الصراع"

09:54 GMT 14.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفاد مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق ستيفن بريان، بأن البنتاغون أرسل الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا لإقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بتجميد الصراع.
وقال بريان: "هناك اضطرابات كبيرة تنتظرنا. أرسل البنتاغون الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا، سيكون بمثابة قائد الظل للجيش الأوكراني، ليحل بشكل أساسي محل القائد الحالي. وسيقف أغوتو فوق عمل قائد الجيش البري، ألكسندر سيرسكي".

وأشار بريان إلى أن الجيش الأمريكي لديه تعليمات لإجبار القوات المسلحة الأوكرانية، على التحول إلى استراتيجية دفاعية، ورئيس الحكومة الأوكرانية لتجميد الصراع على الأقل، حتى الربيع المقبل.

ووفقا له، في مقال لصحيفة "آسيا تايمز"، فإن توجيهات البنتاغون هذه قد تم إبطالها بالفعل بسبب تصرفات الجيش الروسي، الذي يواصل هجومه على المواقع الأوكرانية.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2023
الكرملين: أمريكا تدرك أن أوكرانيا خيبت أملها ولن تنتصر
أمس, 20:19 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة سترسل الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا لتطوير استراتيجية عسكرية جديدة.

وصرح نائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، أنه لا يمكن لأي استراتيجية غربية تغيير الوضع وقلبه على خط المواجهة، حتى لو كانت القوات الأوكرانية تحت قيادة جنرال أمريكي شخصيًا.

وفي وقت سابق، صرح الجنرال الأمريكي أنطونيو أغوتو، بأن قدرة القوات الروسية على قمع أنظمة الأسلحة الأمريكية الدقيقة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، أصبحت "مشكلة" تقلق القوات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيبوتين: تحقيق السلام مرهون باجتثاث النازية ونزع سلاح الدولة الأوكرانية09:11 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حماس تؤكد انفتاحها على أي مبادرات لوقف العدوان08:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMT
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