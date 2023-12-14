https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-أمريكا-ترسل-جنرالا-لإقناع-نظام-كييف-بتجميد-الصراع-1084078497.html
إعلام: أمريكا ترسل جنرالا لإقناع نظام كييف "بتجميد الصراع"
إعلام: أمريكا ترسل جنرالا لإقناع نظام كييف "بتجميد الصراع"
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق ستيفن بريان، بأن البنتاغون أرسل الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا لإقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بتجميد الصراع. 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T09:54+0000
2023-12-14T09:54+0000
2023-12-14T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بريان: "هناك اضطرابات كبيرة تنتظرنا. أرسل البنتاغون الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا، سيكون بمثابة قائد الظل للجيش الأوكراني، ليحل بشكل أساسي محل القائد الحالي. وسيقف أغوتو فوق عمل قائد الجيش البري، ألكسندر سيرسكي".ووفقا له، في مقال لصحيفة "آسيا تايمز"، فإن توجيهات البنتاغون هذه قد تم إبطالها بالفعل بسبب تصرفات الجيش الروسي، الذي يواصل هجومه على المواقع الأوكرانية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة سترسل الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا لتطوير استراتيجية عسكرية جديدة.وفي وقت سابق، صرح الجنرال الأمريكي أنطونيو أغوتو، بأن قدرة القوات الروسية على قمع أنظمة الأسلحة الأمريكية الدقيقة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، أصبحت "مشكلة" تقلق القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231213/الكرملين-أمريكا-تدرك-أن-أوكرانيا-خيبت-أملها-ولن-تنتصر--1084065395.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: أمريكا ترسل جنرالا لإقناع نظام كييف "بتجميد الصراع"
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق ستيفن بريان، بأن البنتاغون أرسل الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا لإقناع الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بتجميد الصراع.
وقال بريان: "هناك اضطرابات كبيرة تنتظرنا. أرسل البنتاغون الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا، سيكون بمثابة قائد الظل للجيش الأوكراني، ليحل بشكل أساسي محل القائد الحالي. وسيقف أغوتو فوق عمل قائد الجيش البري، ألكسندر سيرسكي".
وأشار بريان إلى أن الجيش الأمريكي لديه تعليمات لإجبار القوات المسلحة الأوكرانية، على التحول إلى استراتيجية دفاعية، ورئيس الحكومة الأوكرانية لتجميد الصراع على الأقل، حتى الربيع المقبل.
ووفقا له، في مقال لصحيفة "آسيا تايمز"، فإن توجيهات البنتاغون هذه قد تم إبطالها بالفعل بسبب تصرفات الجيش الروسي، الذي يواصل هجومه على المواقع الأوكرانية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الولايات المتحدة سترسل الجنرال أنطونيو أغوتو، إلى أوكرانيا لتطوير استراتيجية عسكرية جديدة.
وصرح نائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، أنه لا يمكن لأي استراتيجية غربية تغيير الوضع وقلبه على خط المواجهة، حتى لو كانت القوات الأوكرانية تحت قيادة جنرال أمريكي شخصيًا.
وفي وقت سابق، صرح الجنرال الأمريكي أنطونيو أغوتو، بأن قدرة القوات الروسية على قمع أنظمة الأسلحة الأمريكية الدقيقة باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، أصبحت "مشكلة" تقلق القوات الأوكرانية.