عربي
https://sputnikarabic.ae/20231214/إعلام-مندوب-إسرائيل-في-الأمم-المتحدة-يتلقى-تهديدات-بعد-رفعه-رقم-السنوار-1084089137.html
إعلام: مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يتلقى تهديدات بعد رفعه "رقم السنوار"
إعلام: مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يتلقى تهديدات بعد رفعه "رقم السنوار"
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، تلقى تهديدات بعد رفعه رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، رئيس المكتب... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T12:35+0000
2023-12-14T12:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049086310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d1900e4dfc6c987aa5f4007d059898f.jpg
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه "قد تم توزيع رقم تليفون إردان الشخصي، فور تصيده ونشره لرقم ادعى أنه الهاتف الخاص بالسنوار في قطاع غزة، وذلك خلال إلقائه كلمة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء الماضي".وأوضحت الصحيفة أنه "منذ نشر إردان، رقم يحيى السنوار، تلقى العديد من الإهانات والشتائم المرسلة إليه، خاصة بعد توزيع رقمه الشخصي من قبل عناصر إرهابية"، على حد قول الصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن "القناة الـ 13 الإسرائيلية، حاولت الاتصال مع رقم السنوار، الذي نشره المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، لكن يبدو أنه ليس صحيحا".ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، يوم الثلاثاء الماضي، صورة لغلعاد إردان، داخل قاعة الأمم المتحدة أثناء إلقاء كلمة بلاده، رافعا لوحة كتب فيها رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، وصورته. وجاءت تصريحات المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة عقدتها الأمم المتحدة، بهدف مناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231214/وقفة-تضامنية-مع-غزة-لروضات-الأطفال-في-مخيمات-بيروت-1084083175.html
https://sputnikarabic.ae/20231212/للمرة-الأولى-منذ-اندلاع-الحرب-على-غزة-إسرائيل-تحرك-سفينة-صواريخ-باتجاه-البحر-الأحمر-1084018701.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049086310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b198dd124e70e16677f86df7ee1d281c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

إعلام: مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يتلقى تهديدات بعد رفعه "رقم السنوار"

12:35 GMT 14.12.2023
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / John Minchillo
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، تلقى تهديدات بعد رفعه رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه "قد تم توزيع رقم تليفون إردان الشخصي، فور تصيده ونشره لرقم ادعى أنه الهاتف الخاص بالسنوار في قطاع غزة، وذلك خلال إلقائه كلمة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء الماضي".
وأوضحت الصحيفة أنه "منذ نشر إردان، رقم يحيى السنوار، تلقى العديد من الإهانات والشتائم المرسلة إليه، خاصة بعد توزيع رقمه الشخصي من قبل عناصر إرهابية"، على حد قول الصحيفة.
وقفة تضامنية مع غزة لروضات الأطفال في مخيمات بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2023
وقفة تضامنية مع غزة لروضات الأطفال في مخيمات بيروت
11:16 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن "القناة الـ 13 الإسرائيلية، حاولت الاتصال مع رقم السنوار، الذي نشره المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، لكن يبدو أنه ليس صحيحا".
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، قد صرح، أول أمس الثلاثاء، قائلا: "إذا أردتم وقف إطلاق النار في غزة، اتصلوا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القطاع، يحيى السنوار"، بحسب قوله.
ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، يوم الثلاثاء الماضي، صورة لغلعاد إردان، داخل قاعة الأمم المتحدة أثناء إلقاء كلمة بلاده، رافعا لوحة كتب فيها رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، وصورته. وجاءت تصريحات المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة عقدتها الأمم المتحدة، بهدف مناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة... إسرائيل تحرك سفينة صواريخ باتجاه البحر الأحمر
12 ديسمبر, 16:05 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. بوتين يقول إن روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة10:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала