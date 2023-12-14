https://sputnikarabic.ae/20231214/إيلون-ماسك-يكشف-عن-خسائر-جسيمة-لقوات-كييف-بسبب-تجاهل-نصيحته-1084074332.html
إيلون ماسك يكشف عن خسائر جسيمة لقوات كييف بسبب تجاهل نصيحته
إيلون ماسك يكشف عن خسائر جسيمة لقوات كييف بسبب تجاهل نصيحته
علّق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على كلام رجل الأعمال الأمريكي، ديفيد ساكس، الذي قال إن "الجيش الروسي سمح للقوات المسلحة الأوكرانية، بمهاجمة خطوط دفاعه،... 14.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-14T08:57+0000
2023-12-14T08:57+0000
2023-12-14T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وفقًا لرجل الأعمال الأمريكي، تقوم القوات المسلحة الروسية الآن بالضغط على الخطوط الأوكرانية، في كل مكان وتسيطر على الأراضي.وفي وقت سابق، أيّد ماسك، ما قاله رجل الأعمال الأمريكي، ديفيد ساكس، في تغريدة على منصة "إكس"، بأن "أوكرانيا قد تخسر خاركوف وأوديسا والمزيد من الأراضي حول مقاطعة خيرسون، ما لم تتفاوض على اتفاق سلام مع روسيا".وأضاف ماسك، تعليقا على تغريدة ساكس: "تقييمك دقيق في رأيي".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231214/برلماني-فرنسي-زيلينسكي-عاد-إلى-بلاده-خالي-الوفاض-1084073451.html
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روسيا, العالم
إيلون ماسك يكشف عن خسائر جسيمة لقوات كييف بسبب تجاهل نصيحته
علّق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على كلام رجل الأعمال الأمريكي، ديفيد ساكس، الذي قال إن "الجيش الروسي سمح للقوات المسلحة الأوكرانية، بمهاجمة خطوط دفاعه، ونتيجة لذلك تكبد الأوكرانيون خسائر فادحة".
وفقًا لرجل الأعمال الأمريكي، تقوم القوات المسلحة الروسية الآن بالضغط على الخطوط الأوكرانية، في كل مكان وتسيطر على الأراضي.
وقال ماسك: "قبل بضعة أشهر، نصحت أوكرانيا بأن تجعل الدفاع هدفها الرئيسي، فمن يهاجم المواقع المحصنة سيتكبد خسائر فادحة، لكن الغرب كان مصرا للغاية على إجبارهم على الهجوم".
وفي وقت سابق، أيّد ماسك، ما قاله رجل الأعمال الأمريكي، ديفيد ساكس، في تغريدة على منصة "إكس"، بأن "أوكرانيا قد تخسر خاركوف وأوديسا والمزيد من الأراضي حول مقاطعة خيرسون، ما لم تتفاوض على اتفاق سلام مع روسيا".
وأضاف ماسك، تعليقا على تغريدة ساكس: "تقييمك دقيق في رأيي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.